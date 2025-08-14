Lorena se refugió con su bebé de las llamas: "En las sillas no se arreglan las cosas"

España se está vistiendo de incendios que ya han quemado más de 20.000 hectáreas en Ourense, casi 37.000 en Zamora, y el producido en Molezuelas de la Carballeda podría convertirse en el más extenso de la historia de España.

Esta oleada de incendios ha vuelto a dejar en evidencia el lema que ya vimos en la DANA de Valencia: el pueblo salva al pueblo. Algo que lleva a preguntarse una y otra vez dónde están los medios de extinción.

Juan es uno de los afectados en el incendio de Caridade, en Ourense: "Hay muchos medios, pero aquí no hay nadie. No se podía ni respirar, ni los bomberos han visto algo así nunca".

También hemos conocido el caso de Lorena, en Zamora, donde estuvo refugiada en casa con su niño pequeño, rodeados en llamas: "Vino mi marido a salvarnos. No se lo deseo a nadie".

El peligro acompaña a los profesionales que se encargan de las labores de extinción de los incendios. Sin embargo, en ocasiones los salvadores tiene que ser salvados.