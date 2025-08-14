Mejores momentos | 14 de agosto
“Hoy estoy rodeado de ganadores”: Manu presenta a sus nuevos compañeros en Pasapalabra
Dos de los rostros más conocidos de Tu cara me suena han visitado Pasapalabra para acompañarnos en tres apasionantes programas.
Tras haber ganado hace un mes la duodécima edición de Tu cara me suena, Melani ha vuelto a Antena 3 para estrenarse como invitada de Pasapalabra. La benjamina no ha parado de trabajar desde entonces y se ha mostrado muy ilusionada en su debut.
Manu ya lo advertía al inicio del programa: “Hoy estoy rodeado de ganadores”. Melani no es la única triunfadora de Tu cara me suena que nos visita estos días, ya que Miquel Fernández ha vuelto a casa con ganas de pasárselo en grande.
“Todos los recuerdos que me trae Tu cara me suena son buenos, pero es que Melani es una máquina”, nos contaba Miquel Fernández recordando su experiencia en el formato. ¡Dale play al vídeo de arriba y escucha todo lo que nos han contado estos dos ganadores!
