“Tengo pasta para vivir como dioses”: Nando le pide a Julia irse de Oramas y empezar de cero, esta noche en La Encrucijada

La vida de César corre peligro tras la trampa que le ha tendido Álvaro. El abogado recurre a Nando para que le dispare a cambio de mucho dinero, y Barahona le sugiere que abandone Oramas.

Sin tiempo que perder, Nando llama a Julia para proponerle una nueva vida, comenzar de cero lejos del pueblo con ella y el bebé. ¿Aceptará la joven mexicana?

Pero los problemas acechan, y Nando no hace bien su trabajo, pues César sobrevive al tiroteo, y gracias a la rapidez de Laura y Humberto, el mexicano lucha por salvar su vida en el hospital, donde la tensión se disparará cuando Amanda llega para ver cómo se encuentra.

Esta noche, a las 22.50 horas, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.