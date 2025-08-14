A las 22.50 horas
“Tengo pasta para vivir como dioses”: Nando le pide a Julia irse de Oramas y empezar de cero, esta noche en La Encrucijada
La joven mexicana recibe una llamada de su expareja: quiere abandonar Oramas con ella para comenzar una nueva vida con el bebé que espera. ¿Aceptará? Esta noche, dos nuevos capitulazos de La Encrucijada en Antena 3.
La vida de César corre peligro tras la trampa que le ha tendido Álvaro. El abogado recurre a Nando para que le dispare a cambio de mucho dinero, y Barahona le sugiere que abandone Oramas.
Sin tiempo que perder, Nando llama a Julia para proponerle una nueva vida, comenzar de cero lejos del pueblo con ella y el bebé. ¿Aceptará la joven mexicana?
Pero los problemas acechan, y Nando no hace bien su trabajo, pues César sobrevive al tiroteo, y gracias a la rapidez de Laura y Humberto, el mexicano lucha por salvar su vida en el hospital, donde la tensión se disparará cuando Amanda llega para ver cómo se encuentra.
Esta noche, a las 22.50 horas, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.
