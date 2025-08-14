Antena 3 LogoAntena3
“Tengo pasta para vivir como dioses”: Nando le pide a Julia irse de Oramas y empezar de cero, esta noche en La Encrucijada

La joven mexicana recibe una llamada de su expareja: quiere abandonar Oramas con ella para comenzar una nueva vida con el bebé que espera. ¿Aceptará? Esta noche, dos nuevos capitulazos de La Encrucijada en Antena 3.

Julián López
Publicado:

La vida de César corre peligro tras la trampa que le ha tendido Álvaro. El abogado recurre a Nando para que le dispare a cambio de mucho dinero, y Barahona le sugiere que abandone Oramas.

Sin tiempo que perder, Nando llama a Julia para proponerle una nueva vida, comenzar de cero lejos del pueblo con ella y el bebé. ¿Aceptará la joven mexicana?

Pero los problemas acechan, y Nando no hace bien su trabajo, pues César sobrevive al tiroteo, y gracias a la rapidez de Laura y Humberto, el mexicano lucha por salvar su vida en el hospital, donde la tensión se disparará cuando Amanda llega para ver cómo se encuentra.

Esta noche, a las 22.50 horas, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

La vida de César pende de un hilo: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

¿Divorcio a la vista entre Uras y Seren? La traición a Bahar podría ser el final de su historia en Renacer

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Las dudas invaden a Begoña tras su noche de pasión con Gabriel

Capítulo 371 de Sueños de libertad; 13 de agosto: Begoña da un importante paso mientras Cristina descubre toda la gran verdad
Resumen

Begoña y Gabriel se dejan llevar y pasan la noche juntos: “Eres lo mejor que ha pasado en mucho tiempo”
Capítulo 371

Don Pedro amenaza a José, el padre biológico de Cristina, ¡le exige que se marche de la su vida para siempre!
Capítulo 371

El empresario vuelve a ver al que fue la pareja de su hermana casi 30 años después.

María anuncia a Damián y a Andrés que renuncia a gestionar el patrimonio de Julia
Capítulo 371

La joven quiere que sea Gabriel quien le ayude con este tema para sacar el mayor rendimiento económico de la pequeña.

Gaspar toma una decisión tras leer la carta de Manuela: “Yo no puedo ser tu amigo”

Irene le confiesa a Cristina toda la verdad: “José es tu padre biológico”

El derrumbe de Ifakat: explota contra una criada tras quedar en evidencia su relación con Orhan

