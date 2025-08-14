Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

COCHES DE CHOQUE

Decenas de personas sufren lesiones oculares tras montar en los coches de choque

Dos vecinos afectados relatan en Espejo Público que: "Aunque nos han retirado los cristales de los ojos, tenemos hipersensibilidad a la luz. Dormir se ha convertido en una pesadilla".

Madre afectada

Publicidad

Gorka Vallejo
Publicado:

Decenas de personas sufren lesiones oculares tras montar en los coches de choque. Ha ocurrido en la localidad malagueña de Varios vecinos comenzaron a sentir molestias en los ojos y tras acudir al médico detectaron que tenían virutas de metal en los ojos que provenían de la estructura de los coches de choque, al parecer de la red metálica donde saltan chispas.

“Mi hijo se montó en la atracción el sábado y el domingo ya se conocieron casos”

Varias personas acudían al médico, incluso madres con hijos menores tras sufrir molestias en los ojos. Cerca de 100 personas podrían estar afectadas por esta circunstancia.

Kiko y Daniela son dos vecinos que durante las fiestas montaron en los coches de choque y explican en Espejo Público que decenas de vecinos se han visto perjudicados. Cuentan que aunque ya les han retirado las partículas de metal de los ojos ahora tienen hipersensibilidad a la luz y al viento y escozor, incluso dormir se ha convertido en una pesadilla.

“Mi hijo ha tenido dos úlceras, una en cada ojo”

A pesar de lo ocurrido la atracción no cerró ni dejó de funcionar en ningún momento. La feriante propietaria de la atracción asegura que ella tenía todo en regla, toda la documentación y medidas de seguridad exigida por el ayuntamiento: “No me arriesgo porque si algo falla la primera perjudicada soy yo”, reconocía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

García-Margallo, sobre la exclusión de España de las reuniones por Ucrania: "Estamos en una de las cuotas más bajas de prestigio internacional"

García-Margallo sobre la situación en política exterior de España
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Blanca del Rey

Esta tarde, la bailaora Blanca del Rey visitará el plató de YAS Verano, en directo

Madre afectada

Decenas de personas sufren lesiones oculares tras montar en los coches de choque

García-Margallo sobre la situación en política exterior de España

García-Margallo, sobre la exclusión de España de las reuniones por Ucrania: "Estamos en una de las cuotas más bajas de prestigio internacional"

Luis Rincón
INCENDIOS

Oleada de incendios en España: hablamos con Luis Rincón, inspector de Bomberos de la Comunidad de Madrid

¡Tres recetas en una!: lomo de rape con crema de panceta y alcachofas, de Joseba Arguiñano
Para 4 personas

Joseba Arguiñano fusiona rape, panceta y alcachofas en un plato lleno de sabor

Receta fácil de croquetas de gambas, de Karlos Arguiñano: "¡Se deshacen en la boca!"
Para 4 personas

Arguiñano reinventa las croquetas de gambas con un toque casero y crujiente

El cocinero presenta una receta sencilla y sabrosa de croquetas de gambas, con una bechamel cremosa y un rebozado dorado que las convierte en un bocado irresistible.

Juan Dávila
SALUD MENTAL

Juan Dávila responde a las críticas por hacer humor con el suicidio: "La gente que viene a mi show lo que quiere es reírse de la enfermedad"

Mariana, la joven que atraviesa una enfermedad mental, ha relatado en Espejo Público su dura realidad: "En un año me he intentado suicidar 4 veces".

Pilar, vecina de Ourense

La cara solidaria de los incendios: voluntarios de Maceda reparten centenares de bocadillos a los bomberos

Valladares

Fernando Valladares, sobre la oleada de incendios en España: "No tenemos la mentalidad preventiva y eso no se puede improvisar en un verano malo"

Declaraciones de Sánchez en 2015

La hemeroteca siempre vuelve. Así criticaba Sánchez a Rajoy en 2015: "Un presidente del Gobierno de espaldas a los problemas de la gente"

Publicidad