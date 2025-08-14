Decenas de personas sufren lesiones oculares tras montar en los coches de choque. Ha ocurrido en la localidad malagueña de Varios vecinos comenzaron a sentir molestias en los ojos y tras acudir al médico detectaron que tenían virutas de metal en los ojos que provenían de la estructura de los coches de choque, al parecer de la red metálica donde saltan chispas.

“Mi hijo se montó en la atracción el sábado y el domingo ya se conocieron casos”

Varias personas acudían al médico, incluso madres con hijos menores tras sufrir molestias en los ojos. Cerca de 100 personas podrían estar afectadas por esta circunstancia.

Kiko y Daniela son dos vecinos que durante las fiestas montaron en los coches de choque y explican en Espejo Público que decenas de vecinos se han visto perjudicados. Cuentan que aunque ya les han retirado las partículas de metal de los ojos ahora tienen hipersensibilidad a la luz y al viento y escozor, incluso dormir se ha convertido en una pesadilla.

“Mi hijo ha tenido dos úlceras, una en cada ojo”

A pesar de lo ocurrido la atracción no cerró ni dejó de funcionar en ningún momento. La feriante propietaria de la atracción asegura que ella tenía todo en regla, toda la documentación y medidas de seguridad exigida por el ayuntamiento: “No me arriesgo porque si algo falla la primera perjudicada soy yo”, reconocía.

