¿Pamela Ardenson o Annita Yes? La doble oficial de la actriz nos deja sin palabras con su parecido

¿Pamela Anderson? ¡No! ¡Se trata de Annita Yes! Es actriz, DJ, e incluso dirige su propia agencia. Por si fuera poco, es la doble oficial de la estrella de los Vigilantes de la Playa. Parecerse tanto, la ha llevado al éxito.

Convertirse en la doble de Pamela no era algo que estuviera en su mente, pero como la gente le insistía tanto en que se parecía a la actriz, decidió dar el paso.

Annita Yes ha hecho repaso por su carrera en el plató de YAS Verano donde nos ha contado multitud de anécdotas. Hemos recordado su paso por Rock in Rio Madrid, sus posados para revistas internacionales, etc. ¡No te lo pierdas!