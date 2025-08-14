El desliz de Joe Jonas con el que habría revelado que habrá Camp Rock 3 tras su reencuentro con Demi Lovato

Después de revolucionar a los fans de Camp Rock mediante el reencuentro con Demi Lovato para cantar los éxitos de la película, los Jonas Brothers lo han vuelto a hacer: podrían estar dando pistasde una tercera entrega del drama adolescente.

Camp Rock se estrenó en Disney Channel en 2008 con Demi y Joe como sus protagonistas, quienes pasaron de ser pareja delante de las cámaras a fuera de la ficción. Y en 2010 llegó la secuela Camp Rock 2: The Final Jam, para despedirse hasta más de una década de sus fans.

Sin embargo, las alarmas han saltado cuando Joe leía la última de sus notas del móvil durante el programa de YouTube Hot Ones Versus..., donde las celebridades se someten a todo tipo de preguntas mientras comen alitas picantes, al que ha asistido junto a sus hermanos Nick y Kevin.

"Oh, Oh", decía el mediano de los tres hermanos mirando a cámara antes de aclararse la garganta para continuar: "Lee Camp Rock 3".

Nick reaccionaba impresionado haciendo reír a los demás con sus gestos: "Está bastante bien", a lo que Kevin respondía sorprendido: "Bueno, está bastante bien".

Lejos de retractarse en caso de estar metiendo la pata, Joe se reafirmaba confirmando la existencia de esa nota y señalando su teléfono: "Es la verdad. Está justo aquí".

Luego, con tono pícaro, añadía: "Lo siento, Disney".

Joe Jonas y Demi Lovato en Camp Rock | Cordon Press

En 2017, Nick ya jugó con la idea de hacer una tercera película, pero para adultos, según explicaba a People:

"Si se logra lo correcto, creo que sería divertido. Es algo muy delicado porque (son dos películas) muy queridas por los fans. Así que creo que para que funcione, tendría que ser una nueva versión creativa donde consigamos un equipo de guionistas y hagamos algo especial".

Aunque Disney no se ha pronunciado hasta el momento, los hermanos han traído de vuelta la nostalgia de los momentos de esa época a la memoria de sus seguidores, así como la ilusión por revivirlos o, quién sabe, crear otros nuevos.