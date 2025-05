La reacción de Susana Díaz al mensaje sobre ella que mandó Pedro Sánchez a Ábalos: "Es muy jodido y muy duro"

Susana Díaz ha analizado la filtración de mensajes entre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el exministro José Luis Ábalos en los que critican a las voces discordantes con la línea estratégica de Moncloa. Una crítica que se extiende también a Díaz. Sánchez dice de ella que está jodida. "La otra, Susana, sí que está jodida", expresa en uno de los mensajes que publica el diario El Mundo.

Señala la socialista que esto supera incluso la película 'El Cónclave'. "No son fuentes filtradas, son trascripciones. Hace mucho tiempo que cambié de pantalla, la madurez política me mantiene firme en mis condiciones pero nunca voy a renunciar a decir lo que pienso".

Destaca Díaz que no tiene rencor: "por eso soy feliz, pero no quiero mirar más al pasado porque aquello fue jodido y duro", señala refiriéndose al proceso de primarias en su partido en que el que ella misma se presentó y que acabó ganando Sánchez. "Como soy feliz, salí adelante y aquí estoy".

"Con los años una ha ganado en serenidad y templanza"

Señala que la madurez política que tiene hoy no la tenía entonces. "Siempre vivía con pasión y defendía el modelo de partido en el que creo. Con los años una ha ganado en serenidad y templanza. Esto supera la ciencia ficción de la película Cónclave. Lo he visto en trascripciones y eso es muy jodido y muy duro".

Asegura que mantiene una lealtad al PSOE inquebrantable por encima de quienes sean los dirigentes en cada momento pero eso no impide que vaya a decir lo que piensa y vaya a renunciar a los valores. "Para mí lo más fuerte es verlo transcrito, es muy jodido", insiste.

"Sobre mí se construyó un relato que no se correspondía y había gente que lo creía"

No quiere revivir lo que pasó en el proceso de primarias y lo que sufrió su entorno con ello. Destaca que ha podido superar ese capítulo de su vida y muchas personas le han ayudado a ello. "Tengo el cariño de muchos militantes del PSOE, se construyó un relato sobre mí que no se correspondía y había gente que lo creyó aunque con los años se dieron cuenta de que no era así".

