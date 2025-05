Page, tras los mensajes de WhatsApp entre Ábalos y Sánchez: "Yo no toco las narices a nadie"

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page, ha atendido a los medios de comunicación tras salir a la luz nuevos mensajes entre Ábalos y Sánchez, en los que el presidente le acusa de "tocar los cojones". "Yo no toco las narices a nadie, yo opino", resaltaba. Además, valora que "en España esas expresiones están al pie de la calle", ante lo que insistía en que "lo importante no es un problema de tipo personal, no creo que en la política estemos para ser santos, ni yo voy de buena persona, lo único que digo es que estoy dispuesto a aguantar cualquier tipo de consideración, incluso esa usted me señala, si a cambio lo que hay es una política en la que creo, las discusiones son de fondo y son las más serias"

Además, resalta, "supongo que hay muchísimos más mensajes de los que se pueden publicar". "No lo calibro en términos de dolor, a lo mejor hay gente que no se lo cree, en realidad no le hago mucho caso a las descalificaciones ni a lo que tenga que ver con insultos, ni con apreciaciones de ese tipo, hace ya mucho tiempo que las adjetivaciones, descalificaciones las paso bastante más por alto que los problemas de fondo, aceptaría de buen grado cualquier tipo de descalificación, incluso diría que semipersonal si a cambio de aguantar eso se dejara de pactar con independentistas o quienes desnaturalizan al PSOE".

"Los mensajes reflejan que 'eran uña y carne'"

El presidente de Castilla-La Mancha también ha señalado en Onda Cero que de los mensajes de WhatsApp privados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se desprende que eran "uña y carne".

García-Page ha explicado que los mensajes publicados "reflejan" dos cosas, que Ábalos y Sánchez "eran uña y carne" y por otro lado, que los presidentes autonómicos que ya estaban gobernando "antes de los cambios en el PSOE" se preguntaban muchas veces "a que venía esta inquina, este ambiente tan hostil". Explica, además, que le sorprende que haya mensajes ya que "todos los que estamos en política sabemos que cuando se escribe un mensaje se sabe perfectamente que puede salir publicado", y ha agregado que "esa cautela hay que tenerla desde el parvulario de la política".

Acerca de si ha recibido llamadas de presión a raíz de lo que dicen los mensajes, Page señala que "las conversaciones que he tenido con Ábalos son mínimas, mínimas; si acaso alguna más con Santos Cerdá en un tono bastante amable y bastante razonable". Ha dicho que le "duelen" mucho más los pactos con independentistas que lo que piensen de él y ha añadido que "tampoco he percibido una sesión amenazante" aunque sí había "tensión" y "se notaba que, en un momento determinado, las cosas incomodaban".

También precisa que no puede negar que "ha habido tensión que se refleja en multitud de cosas, a veces también mensajes" y "detalles como que te levantas por la mañana y te das cuenta que ha estado por aquí (Castilla-La Mancha) un ministro y no han tenido ni la cortesía de avisar".

