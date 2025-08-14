Melani, desesperada ante el bloqueo musical de Manu y Rosa: “Estoy sufriendo”

Melani se ha estrenado en Pasapalabra justo un mes después de coronarse como ganadora de la duodécima edición de Tu cara me suena. Además, ella no es la única triunfadora del formato que nos visita, ya que Miquel Fernández también acompaña a Manu en el equipo naranja.

En la prueba de La Pista, Manu y Rosa han vuelto a sorprender a Roberto Leal al no identificar la canción actual que sonaba. “Estoy sufriendo”, reconocía Melani al darse cuenta de que o comparte los mismos gustos musicales que nos concursantes centrales.

Ni con una frase de la canción Manu y Rosa han conseguido averiguar de qué tema se trataba, aunque a Roberto Leal ya no le sorprende ninguna de sus reacciones en esta prueba. ¡Descubre el desenlace dándole play al vídeo de arriba!