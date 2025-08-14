Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 14 de agosto

Melani, desesperada ante el bloqueo musical de Manu y Rosa: “Estoy sufriendo”

Los dos concursantes han vuelto a demostrar que la música actual no es su fuerte en el programa.

Melani, desesperada ante el bloqueo musical de Manu y Rosa: “Estoy sufriendo”

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Melani se ha estrenado en Pasapalabra justo un mes después de coronarse como ganadora de la duodécima edición de Tu cara me suena. Además, ella no es la única triunfadora del formato que nos visita, ya que Miquel Fernández también acompaña a Manu en el equipo naranja.

Miquel Fernández en Pasapalabra

En la prueba de La Pista, Manu y Rosa han vuelto a sorprender a Roberto Leal al no identificar la canción actual que sonaba. “Estoy sufriendo”, reconocía Melani al darse cuenta de que o comparte los mismos gustos musicales que nos concursantes centrales.

Ni con una frase de la canción Manu y Rosa han conseguido averiguar de qué tema se trataba, aunque a Roberto Leal ya no le sorprende ninguna de sus reacciones en esta prueba. ¡Descubre el desenlace dándole play al vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Melani, desesperada ante el bloqueo musical de Manu y Rosa: “Estoy sufriendo”

Melani, desesperada ante el bloqueo musical de Manu y Rosa: “Estoy sufriendo”

Miquel Fernández en Pasapalabra

“Hoy estoy rodeado de ganadores”: Manu presenta a sus nuevos compañeros en Pasapalabra

vigilante

¿Pamela Ardenson o Annita Yes? La doble oficial de la actriz nos deja sin palabras con su parecido

parkinson
LECCIÓN DE VIDA

Laura vive con párkinson y "mi hijo de 9 años cuida de mí": "Esta enfermedad viene a quitarte todo"

patatas
NUTRIMAN

Los beneficios de la patata dependen de su cocinado: desearás incluirla en tu dieta

restaurante
¿ABUSO O TRUCO?

El motivo de este restaurante para cobrar por colgar el bolso de la mesa: "Si no te lo llevas, no se te cobra"

En los restaurantes cada vez cobran por más cosas y esta vez se ha ido un poco de madre... 12 euros por colgar un bolso. Pero tiene truco.

incendio
INCENDIOS

Lorena se refugió con su bebé de las llamas: "En las sillas no se arreglan las cosas"

España está envuelta en llamas y son miles de hectáreas calcinadas y pueblos afectados. La desesperación está presente en los ciudadanos que solo se preguntan dónde están los efectivos, mientras tiene claro que: el pueblo salva al pueblo.

Las vacaciones de Aitana

Más Espejo desvela cuánto se ha gastado Aitana durante sus vacaciones en Bali

¡Increíble! Laura se lleva 9.000 eurazos para su boda

¡Increíble! Laura se lleva 9.000 eurazos para su boda

La bonita reacción de Laura al descubrir que va con 3.000 a la gran final

La bonita reacción de Laura al descubrir que va con 3.000 euros a la gran final

Publicidad