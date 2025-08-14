Joaquín y Susana trasladan su conexión personal a la pantalla en Emparejados

Joaquín y Susana, pareja desde hace más de veinte años, destacan en Emparejados lo afortunado que es trabajar juntos, pues se cubren mutuamente y siempre anticipan cómo reaccionar en pantalla.

Aunque cada uno admite ser cabezón, Joaquín afirma que Susana lo es aún más, y ambos coinciden en que esa firmeza fortalece su complicidad en el programa, haciendo su labor más fluida.