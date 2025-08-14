Publicidad
EMPAREJADOS
Joaquín y Susana trasladan su conexión personal a la pantalla en Emparejados
Tras más de dos décadas como pareja, Joaquín y Susana confían en que su mutua cobertura y sincronía los convierte en un equipo perfecto dentro del programa Emparejados.
Joaquín y Susana, pareja desde hace más de veinte años, destacan en Emparejados lo afortunado que es trabajar juntos, pues se cubren mutuamente y siempre anticipan cómo reaccionar en pantalla.
Aunque cada uno admite ser cabezón, Joaquín afirma que Susana lo es aún más, y ambos coinciden en que esa firmeza fortalece su complicidad en el programa, haciendo su labor más fluida.