El director de El Mundo Joaquín Manso afirma que tienen cientos de miles de mensajes más entre Sánchez y Ábalos: "Yo si fuera Sánchez estaría preocupado"

Joaquín Manso, director de El Mundo, habla sobre la filtración de las conversaciones del presidente del Gobierno Pedro Sánchez con el exministro José Luis Ábalos. En estas conversaciones de WhatsApp ambos hablan sobre los barones socialistas díscolos como Page o Lambán, a Susana Díaz la dan por amortizada en el partido diciendo que está "jodida" y de la ministra de defensa Margarita Robles dice que es una "pájara".

Joaquín Manso no cree que el Gobierno sospeche realmente que estas filtraciones provienen de la UCO. "No se puede especular respecto a quién es la fuente", determina. "El Gobierno puede permitirse presentarse como víctima de una conspiración pero nunca va a reconocer que la debilidad de Sánchez es otra", apunta.

Preguntado por si hay algún mensaje presuntamente delictivo del presidente del Gobierno entre los que el periódico tiene en su poder, Joaquín Manso mantiene que no le consta. Apunta Manso que hay cientos de mensajes cuando no miles e su poder . "Yo no puedo tener una idea completa respecto a lo que está en nuestro poder". Destaca además que puede haber cientos de mensajes en un solo día entre Sánchez y Ábalos.

"Queremos ser respetuosos e informar verazmente y con una relevancia pública"

Sí confirma Manso que existen "más mensajes en tono despectivo y faltón como el de Margarita Robles". Una de sus misiones como periodista es la de tener plena seguridad de que son respetuosos de informar veramente y con relevancia pública. "No podemos limitarnos a trasladar mensajes de barra de bar. Estamos comprometidos con la credibilidad y un servicio público al ciudadano. Las dos piezas informativas publicadas hoy se terminaron de escribir ayer a las 23,00 horas", explica.

"Muchas veces no se puede anticipar qué se va a publicar mañana con claridad", señala. En el periódico tienen cientos de miles de mensajes pero para publicarlos se exigen "un trabajo de elaboración y de contexto y ni si quiera tienen que publicarlos todos juntos". Los periodistas que están publicando las informaciones llevan varios meses trabajando con el apoyo de todo el equipo para poder sacarlos adelante en unas condiciones que presten un servicio público, señalan.

"Hay muchos mensajes sobre el control orgánico del partido que era lo que más obsesionaba al presidente del Gobierno"

Hay muchos mensajes sobre la vida interna del PSOE, el control orgánico del partido que era lo que más obsesionaba al presidente del Gobierno, explica Manso. "Hay mensajes que revelan la manera de relacionarse que tiene el presidente del Gobierno con los que no ven las cosas como él con altivez, desdén y desprecio. "Si eso es hacia una mujer puede revelarse que es un episodio de machismo".

"De Susana Díaz hemos presentado una pieza informativa respecto a lo que se planteó para el equipo, que era un exterminio respecto a lo que representó la corriente que apoyaba Susana. Es posible que haya más elementos contra ella en próximos días".

"No se puede decir al mismo tiempo que unos hechos son gravísimos y no darles ninguna importancia"

Joaquín Manso cree que Pedro Sánchez "ya está preocupado". Hay una contradicción en los términos en los que se expresa el Gobierno que es perfectamente elocuente. No se puede decir al mismo tiempo "que unos hechos son gravísimos y que son un escándalo y al mismo tiempo decir que no tiene ninguna importancia". "Cuando existe esa contradicción es porque hay una preocupación en marcha, hay una duda respecto a lo que pueda salir en los próximos días. Yo si fuera él también la tendría", concluye.

