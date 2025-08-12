Un experto desvela el precio del anillo de Georgina: "Es un diamante que sale de la tierra una vez cada 50 años"

Este lunes Georgina y Cristiano Ronaldo hacían arder las redes sociales tras compartir una foto en la que se confirmaba su pedida de mano a Georgina, pero no con un anillo normal, sino con un diamante de gran tamaño, que ha dado mucho de qué hablar. Son muchas las opiniones que ha generado esta gran joya pero, ¿Cuál es el precio del anillo y de qué está hecho?. El propietario de la joyería Nicols, Daniel Nicolás, ha resuelto todas las dudas en Espejo Público.

"Es un diamante que supera los 10 millones de Euros"

El experto ha explicado en el programa que se trata de un diamante "increíble, que sale de la tierra una vez cada 50 años". Según Daniel: "Es un diamante que supera lo 40 quilates, hablamos de que ha costado entre 6 y 9 millones, pero pienso que supera los 10 millones. Se trata de un anillo que no puedes pedir por encargo a la naturaleza y que salga justo el día de tu pedida".

A la pregunta de Miquel Valls de si es una joya que se pueda poner todos los días, el experto ha respondido: "No es para ponértelo todos los días, normalmente se las quedan las familias y son grandes inversiones. Para un experto en diamantes como yo, es muy difícil ver diamantes como este en personas, imagínate el tesoro que tiene en sus manos Georgina".

"El anillo de Kim Kardashian es el hermanito pequeño que el de Georgina"

Más Espejo ha querido comparar el anillo que le ha regalado Cristiano Ronaldo a Georgina, con el de Kim Kardashian, que también era un anillo grande pero cuadrado en lugar de ovalado y, según el experto en joyas: "El anillo de Kim Kardashian es el hermanito pequeño que el de Georgina, ya que solo tiene 16 quilates y costó más de 2 millones de dólares, pero brilla mucho menos que el oval, y es una pieza que podemos encontrar en la tierra todos los años".

El experto ha concluido su intervención en el programa reconociendo que "sería una experiencia" poder tocar el anillo de Georgina, por la tierra y la luz que desprende. Cree que "la historia de Cristiano y Georgina es una historia muy bonita, que ha culminado con una pieza única en el mundo como su propia historia".

