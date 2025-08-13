Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Loterías y Apuestas del Estado

Dónde ha caído el bote de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025

Este miércoles 13 de agosto de 2025 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 13 de agosto de 2025.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 19, 26, 33, 34, 36 y 49, . Complementario: 21. Reintegro: 3

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 18 de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), situada en Avda. de Santa Coloma, 13.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Hellín (Albacete); en la nº 3 de Mazarrón (Murcia); en la nº 23 de Getafe (Madrid) y en el Despacho Receptor nº 30.635 de Santiago de Compostela (A Coruña).

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 13 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 14 de agosto de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

