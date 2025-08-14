“Te habrá costado hacer de mala”: Roberto Leal, sorprendido con los nuevos proyectos de Melani

Hoy hemos recibido a cuatro invitados de lujo en el programa, aunque nos ha hecho especial ilusión volver a ver a Melani García después de su triunfo en la duodécima edición de Tu cara me suena hace apenas un mes.

Melani se lo ha pasado en grande en las pruebas, ha sufrido levemente con las canciones que han sonado en la pista y nos ha contado cómo ha vivido estas semanas después de haber tocado la gloria en un programa en el que lo dio todo.

Melani todavía no se cree que haya ganado, pero tampoco ha tenido tiempo a asimilarlo con todos los proyectos profesionales que tiene por delante, siendo uno de ellos una película en la que va a hacer… ¡de mala! ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre ello dándole al play al vídeo de arriba!