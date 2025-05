Susana Díaz, tras la filtración de los mensajes de Sánchez: "No quiero reproducir mi conversación con Ábalos porque no le quiero hacer daño a mi partido"

Susana Díaz, senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, es una de las socialistas señaladas en los mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y el exministro José Luis Ábalos que ha filtrado el diario El Mundo. "La otra, Susana, sí que está jodida", decía en su mensaje

Reconoce estar "jodida" por las filtraciones, aunque no abatida, "abatida estaba en la época de primarias", recuerda. Afirma que intentaba pensar que en aquellas primarias que perdió con Sánchez "la gente que le daba una versión de las cosas en la que intentaba malmeterla para que viera las cosas aún peor de cómo han sido". Establece además que con en el tiempo ha adquirido una madurez política y ha intentado pensar que no sería todo como se lo contaron.

Ahora se da cuenta de que "las cosas serían aún peor de cómo creía". Le duele por ella y también a quienes la acompañaron en aquella época de Primarias. Allí ha habido gente que lo pasó muy mal, recuerda. Recibió mensajes de muchos reafirmando sus apoyo.

El inicio de las desavenencias: un comité federal

Cuenta Susana que todo empieza en un comité federal anterior al de 1 de octubre. En diciembre de 2015 hay un debate en el comité federal sobre si se gobierna con quien sea, cómo sea y a cualquier precio o no se puede gobernar con cualquiera o a cualquier precio. Su posición fue la segunda, cuenta, pero de ese comité salieron unidos en la posición de que no se podía hacer a cualquier precio.

"Cuando se intentan pasar esas línea rojas viene todo lo demás". Desde ese momento Susana Díaz percibió una gran campaña de acoso y derribo. El mensaje reabre una herida que parecía cerrada. Recuerda que desde el minuto uno el objetivo es que no hubiera nadie que pensara distinto en el partido.

"Sentarme en un plató de television ha ayudado a que la gente vea cómo soy"

Señala que si salió de aquella situación difícil fue porque la apoyaron muchos amigos y recibió mucho cariño en la calle. Sentarse en un plató de televisión le ha ayudado a que la gente viera que era pasional, apunta.

"Ahora tengo una templanza que no tenía entonces pero no era esa imagen la que se había construido de mí. Si no hubiera sido por la televisión no lo hubiera conseguido. "Si no hubiera sido por mucha gente que me dejó que me abriera no lo habría conseguido. Después de las primarias me tiré 5 días sin salir de casa. Hubo una ola de despidos, gente que salía de las listas, yo ya no acudía a los actos del partido". Confiesa que cuando llegaba a un acto había gente que no la saluda para que no la vieran con ella.

La conversación con Ábalos que Susana no quiere hacer pública

Reconoce que a ella Sánchez nunca le hablaba con el tono que se desprende de los mensajes. "No puedo decir que me ha tratado como a Lambán, cuando he visto lo que le ha pasado después igual lo hubiera preferido".

Hay una conversación con Ábalos que Susana Díaz no va a querer reproducir nunca. "No la quiero reproducir y menos ahora, porque yo no le quiero hacer daño a mi partido. Soy del PSOE hasta las entrañas. A mí Pedro Sánchez no me ha hablado como a Lambán pero he tenido que escuchar cosas muy fuertes. Con la persona que lo he hablado en mi casa me decía que cuando tuviera ganas lo contara. A raíz de esa conversación con Ábalos Díaz se planteó dejar la política.

Aquí en Madrid era difícil que alguien quisiera tomarse un café con ella y se ha visto sola numerosas veces en el comedor del Senado.

La del PSOE cree que detrás de estas filtraciones estaría José Luis Ábalos. "Lo que parece normalmente es, siempre. "Cuando guardas WhatsApp en algún momento de tu vida es porque piensas en usarlos".

