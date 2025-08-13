Antena 3 LogoAntena3
Fernando Clavijo, sobre el traslado de migrantes: "El Gobierno de España no quiere hacerse cargo de los menores"

El presidente de Canarias critica en Espejo Público la actuación del Gobierno y reconoce que "la sensación es que Canarias se queda sola".

Clavijo

Marta Alarcón
Publicado:

El lunes tenía lugar el primer traslado de 10 menores a la península, una actuación que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, calificaba de "exitosa", pero que fue criticada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien denunciaba "cierta improvisación" en dicho traslado. Este jueves estaba programado el segundo traslado, pero finalmente se ha cancelado por "problemas administrativos" que tiene que resolver el Gobierno Central.

"Iban a crear 1200 plazas y siguen sin decirnos cuándo se van a crear ni dónde"

Un aplazamiento que ha sido criticado en Espejo Público por el presidente de Canarias, que ha sido entrevistado en directo: "Teníamos la reunión de coordinación ayer, como todos los martes, y nos quedamos sorprendidos al conocer la noticia de la cancelación, porque siguen sin dar información. Supuestamente iban a crear 1200 plazas, y siguen sin decirnos cuándo se van a crear ni dónde se van a crear".

El presidente de Canarias ha reconocido que "sabe que hay plazas en la Península" y que el Gobierno "las ha declinado". Fernando Clavijo cree que "el Gobierno no quiere hacerse cargo de los menores", y que por eso, está postponiendo el traslado.

Situación límite de Canarias

Aunque este lunes salieran hacia Gijón 10 menores migrantes, la realidad es que los centros de las Islas Canarias siguen estando sobrepasados y saturados. Según ha relatado Fernando Clavijo en Espejo Público: "Tenemos una situación de tensión en lo centros, son centros que para poder atender de manera digna a los menores deberían albergar entre 20 o 30 chicos, y tenemos centros con 300 jóvenes. Por lo tanto, la situación de saturación es obvia".

"¿Alguien puede creerse que un Gobierno que trae a 250.000 ucranianos, tarde 4 meses en sacar a 10 niños de Canarias?"

El presidente de Canarias reconoce que llevan dos años reivindicándose, y no entiende cómo un Gobierno que se proclama como "el gobierno de los desfavorecidos y el gobierno de las personas", esté cometiendo "un atropello" a niños que son vulnerables e "incumpliendo" sus derechos. Clavijo se ha mostrado tajante en Espejo Público: "¿De verdad alguien se puede creer que un Gobierno de España que moviliza y se trae a 250.000 ucranianos en tiempo récord, tarde 3 o 4 meses en sacar a 10 niños de Canarias?".

"La sensación es que Canarias se queda sola"

A la pregunta de Lorena García sobre la respuesta que ha dado el Partido Popular, Fernando Clavijo ha contestado: "No me satisface, ni tampoco la respuesta del Gobierno. La sensación es que Canarias se queda sola, da igual un partido u otro, pido perdón, pero lo siento así: a los negritos no los quieren en la Península, quieren que se queden en Canarias".

El presidente cree que Canarias siempre ha sido muy solidario con la DANA y otros asuntos, pero cuando hay que ser solidarios con Canarias, "miran para otro lado".

