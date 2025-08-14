Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

NUTRIMAN

Los beneficios de la patata dependen de su cocinado: desearás incluirla en tu dieta

La patata es la gran desconocida de nuestra alimentación. Sin embargo, tiene muchos más beneficios de los que pensamos, aunque lo importante es la forma en la que la cocinamos.

patatas

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

El consumo de la patata ha aumentado un 150% durante los últimos años. De hecho en promedio, cada persona consume medio kilo de patatas fritas cada dos semanas. Es una fuente de hidratos, pero también es una gran desconocida.

Nuestro experto en nutrición, Luis Alberto Zamora, nos ha visitado en plató para contarnos y desmentirnos algunos de los mitos que rodean al tubérculo. Las patatas son buenas, pero es importante tener en cuenta la manera en la que nos las comemos.

No afectan de la misma manera a nuestra salud las patatas fritas, que si están hervidas, asadas o al vapor.

En el caso de que comas patatas cocidas, al horno o al vapor, tienes que saber que consumirás muchas menos calorías y te saciarás más. Por lo que puede ser incluida sin problema de forma frecuente en la dieta, o incluso si la dieta tiene el objetivo de que adelgaces.

Por si fuera poco, Luis Alberto Zamora nos ha contado que la patata produce subida de azúcar en sangre, pero que hay manera de evitarlo. Como, por ejemplo, enfriarlas después de cocinar, combinarlas con otros alimentos o añadir vinagre y limón.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

patatas

Los beneficios de la patata dependen de su cocinado: desearás incluirla en tu dieta

restaurante

El motivo de este restaurante para cobrar por colgar el bolso de la mesa: "Si no te lo llevas, no se te cobra"

incendio

Lorena se refugió con su bebé de las llamas: "En las sillas no se arreglan las cosas"

Las vacaciones de Aitana
AITANA

Más Espejo desvela cuánto se ha gastado Aitana durante sus vacaciones en Bali

¡Increíble! Laura se lleva 9.000 eurazos para su boda
MEJORES MOMENTOS | 14 DE AGOSTO

¡Increíble! Laura se lleva 9.000 eurazos para su boda

La bonita reacción de Laura al descubrir que va con 3.000 a la gran final
MEJORES MOMENTOS | 14 DE AGOSTO

La bonita reacción de Laura al descubrir que va con 3.000 euros a la gran final

La concursante del atril amarillo ha exclamado al descubrir la cifra acumulada: “Me caso”.

Javier
Drogas

Popper: la droga cuya venta está prohibida en España pero que se compra con extrema facilidad

El popper es una sustancia que está clasificada como droga y cuya venta y producción en España es ilegal. En Más Espejo comprobamos lo fácil que es comprarla en internet y hablamos con una consumidora habitual de este producto.

Jorge Fernández pone muy nerviosa a Laura: “Estás temblando, eh”

Jorge Fernández pone muy nerviosa a Laura: “Estás temblando, eh”

Blanca del Rey

Esta tarde, la bailaora Blanca del Rey visitará el plató de YAS Verano, en directo

Madre afectada

Decenas de personas sufren lesiones oculares tras montar en los coches de choque

Publicidad