Un experto en nutrición analiza el cuerpo de Iker Casillas: "No tiene demasiado músculo, tiene un cuerpo espigado"

El ex guardameta del Real Madrid, Iker Casillas, ha subido a sus redes sociales una foto sin camiseta en el espejo de un gimnasio, mostrando su torso perfectamente trabajado, y Más Espejo ha entrevistado al nutricionista, Rubén Bravo, para conocer realmente el estado del cuerpo del exfutbolista.

"El exceso de grasa no es recomendable siendo portero"

Según el experto en nutrición: "Se trata de un cuerpo que no tiene demasiado músculo y es espigado. El porcentaje de grasa es bajo, se nota que su trabajo hasta hace años era ser portero, donde el exceso de masa muscular reduce la movilidad y no es recomendable en este tipo de profesiones".

Rubén Bravo cree que Iker Casillas ahora mismo "está en proceso de aumento de masa muscular", y considera que con la buena base que tiene, en un par de años puede conseguir el objetivo deseado.

El nutricionista analiza el cuerpo de Alonso Caparrós

El presentador de Más Espejo no ha querido dejar pasar la oportunidad de tener un nutricionista en el programa, y ha decidido mostrarle unas imágenes del colaborador Alonso Caparrós para que analizara su cuerpo y, según el experto: "Se nota que lleva años entrenando, lo que hay que entender es que para llegar al cuerpo de Alonso tienen que pasar años, no se puede conseguir en un par de meses antes del verano, es imposible".

"Podría hacer un anuncio de calzoncillos"

Otra imagen que ha sido analizada en el plató de Espejo Público ha sido la de Manu Tenorio, que al igual que Iker Casillas, también se hace fotos sin camiseta en el espejo. Para el nutricionista, Manu Tenorio "tiene una buena definición abdominal", y ha reconocido que "tiene un cuerpo que podría hacer un anuncio de calzoncillos".

