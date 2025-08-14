Popper: la droga cuya venta está prohibida en España pero que se compra con extrema facilidad

El popper es un tipo de droga que se consume vía inhalatoria y que está de moda entre los jóvenes. Este compuesto a base de nitritos es inflamable e irritante y su consumo acarrea importantes riesgos para la salud. No se trata de una sustancia catalogada como ilegal, pero el Ministerio de Sanidad lo clasifica como droga. Los que la consumen lo hacen buscando una sensación de euforia y deseo sexual que desaparecen al poco tiempo.

A pesar de estar prohibida su venta en España se compra en un solo click”

En España, la producción y venta de este producto está prohibida. A pesar de ello, como hemos podido constatar en Más Espejo, el acceso al popper es sencillo y a golpe de click. Desde el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad advierten que “algunos establecimientos eróticos y tiendas online comercializan poppers de manera ilegal como limpiadores, disolventes…”. Sin embargo, como comprobamos las páginas web consultadas, la venta se produce de forma explícita y haciendo referencia a sus efectos estimulantes: “Las noches de Madrid nunca volverán a ser las mismas”, apunta un portal.” Aumenta el placer sexual y tiene un efecto vasodilatador”, puede leerse en otro.

“Te pone una taquicardia el popper… pum pum pum pum no para”

Sin dar la cara, por temor a ser reconocida, una consumidora de popper nos cuenta su experiencia con esta sustancia. Desde taquicardias hasta sensaciones estimulantes y eufóricas: “Estás en una nube… la cabeza te flota, de fluir con la música”. Además, nos cuenta que su afición por esta droga comenzó de fiesta: “Todo el mundo tiene un bote de popper”, y que continuó en el ámbito sexual: ”Alguna vez lo he probado yo sola para autodescubrirme”. El testimonio concluye explicando que no ha pensado mucho en los efectos para la salud que puede tener esta droga y que nunca ha tenido problemas con su legalidad, únicamente en clubs o pubs.

"Sí que tiene efectos secundarios y no hay dosis segura"

El doctor Manuel Viso explica que el consumo de popper está vinculado a una serie de efectos secundarios que pueden acarrear serios problemas de salud. Algunos de los síntomas comprenden "mareos, taquicardias, rojez, alteraciones visuales, alteraciones de la visión y hasta un colapso cardíaco". Como podemos observar, se trata de una droga que potencialmente puede producir consecuencias fatales.

