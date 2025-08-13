El espectacular récord mundial de Melania Rodríguez: "Era un salto que nunca había entrenado"

No pudo ganar el oro en los World Games, pero Melania Rodríguez consiguió la medalla de bronce en China. La gimnasta española escribió su nombre en la historia de su deporte tras conseguir la mayor puntuación de dificultad en la modalidad de doble-mini Tramp.

El salto más difícil que jamás ha ejecutado una mujer: "Una auténtica locura, pero no solo de salto, si no de mi cabeza. Se me fue la pinza y dije voy a intentarlo", así de emocionada estaba la gimnasta después de su ejercicio.

"Era un salto que nunca había entrenado, que no me lo había planteado y dije... ¡Venga, lo intento!"

La actual campeona de Europa y del mundo pensó que no tenía opción de medalla tras haber fallado su primer intento, pero en un momento se dio cuenta de que todavía tenía opciones de conseguir la medalla de bronce. Para ello existían dos caminos: hacer un ejercicio con el que poder empatar el enfrentamiento con su rival o intentar un ejercicio con el que superarla y además batir un récord del mundo.

Eligió la segunda opción, aunque había un problema: "Era un salto que nunca había entrenado, que no me lo había planteado y dije... ¡Venga, lo intento! Se me ocurrió y al final salió bien", confesaba la plusmarquista. Y salió tan bien que se va de China con medalla y con un récord bajo el brazo.

El primer salto que realizó era de mayor dificultad que con el que consiguió el récord, por lo que la medalla no es lo mejor que se ha llevado de China: "No tanto la medalla, sino la sensación de decir, vale, acabo de hacer otro récord del mundo y sé que lo puedo volver a superar con el salto que había fallado antes", una confesión que sorprende a todos.

Acaba de batir el récord del mundo y ya está pensando en cuál puede ser su siguiente marca que la coloque aún más alto en su disciplina.

El gran salto

Muchos al ver las imágenes verán a una chica haciendo mortales, pero así explica Melania su salto, como si fuese fácil: "Lo primero es empezar a correr. El primer salto es como una pirueta en carpa con dos mortales hacia delante con un giro y medio en posición carpada. El segundo es salir y girar a toda leche en carpa también hasta que caes al suelo y ahí dices estoy de pie", explicaba la española.

Su familia estaba muy contenta con lo que acababa de conseguir, pero sus compañeros de club sabían lo que había hecho: "Algunos me dijeron que estaba loca". Un punto de locura en un salto que quedará para la historia.

