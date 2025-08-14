Juego de pelotas entusiasma con preguntas y toboganes sobre gigantes bolas en una piscina

Juego de pelotas enfrenta a dos equipos a diez temáticas distintas. Tras elegir categoría, deben responder. Si fallan, las pelotas gigantes los empujan por toboganes hacia la piscina, eliminándolos de forma impactante.

Para mantenerse en juego y avanzar hacia el gran premio de 100.000 euros, sólo vale acertar. Juanra Bonet será el encargado de guiar esta mecánica visual y dinámica que promete diversión desde el primer programa.