Silencio total de Froilán tras los rumores que lo vinculan con Miri Pérez, después de ser vistos juntos en Ibiza

Felipe de Marichalar, más conocido como Froilán, ha regresado a Madrid después de pasar unos días de sus vacaciones en Ibiza. Unos días, donde el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha estado, de nuevo, salpicado por la polémica. ¿El motivo? Un supuesto encontronazo con alguien que le hacía fotos y rumores de relación con Miri Pérez-Cabrero, después de ser vistos juntos y, supuestamente, en actitud cariñosa.

Miri Pérez | Gtres

Rumores y especulaciones de las que, una vez más, ha decidido no pronunciarse y mantenerse discreto, sin hacer comentarios, cuando la prensa le ha preguntado sobre ellos.

Froilán, sin hacer declaraciones a la prensa | Europa Press

Hace unos días, Froilán volvió a acaparar las portadas, concretamente de la revista Semana, que publicaba en primicia unas fotografías del hijo mayor de la infanta Elena con la famosa cocinera. ¿Una amiga, un amor de verano o una incipiente relación? Por el momento, no se sabe qué significado tiene Miri para Froilán.

El hermano de Victoria Federica tampoco ha hecho declaraciones sobre su abuelo, el rey emérito, con el que lleva viviendo desde 2023 en Abu Dabi. Se especula que Juan Carlos I podría estar planeando su regreso a España, y que estaría buscando una residencia para venirse a vivir nuevamente al país, tras 5 años de su marcha.