Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

LECCIÓN DE VIDA

Laura vive con Parkinson y "mi hijo de 9 años cuida de mí": "Esta enfermedad viene a quitarte todo"

Laura es diagnosticada con Parkinson a los 37 años. Su hijo Rodrigo siempre está a su lado y no duda en ayudarle en todo lo que puede, ya sea preparar el desayuno o ir a hacer la compra.

parkinson

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

Laura vivía un día a día de lo más normal hasta que, con 37 años, le diagnostican Parkinson. En aquel momento, su hijo Rodrigo era tan solo un bebé. Sin embargo, con el paso del tiempo ha tenido que aprender a cuidar de su madre.

Rodrigo le ayuda preparando el desayuno, llevándole las pastillas, haciendo la compra. Por si fuera poco, el pequeño ha querido dar una sorpresa a su madre y le ha leído una carta llena de amor.

Con esta enfermedad, para Laura hay días que son buenos y es que la medicación ha funcionado, y hay días que son malos porque a veces incluso necesita la ayuda para vestirse o ducharse. El ejercicio y las rutinas son fundamentales, y Rodrigo siempre está a su lado.

"Cuando no eres dueño de tu cuerpo, valoras el gesto de subirte una cremallera, atarte los cordones o recogerte el pelo con una coleta" ha confesado Laura, que no duda en seguir adelante y dar una gran lección de vida a su hijo Rodrigo.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

parkinson

Laura vive con Parkinson y "mi hijo de 9 años cuida de mí": "Esta enfermedad viene a quitarte todo"

patatas

Los beneficios de la patata dependen de su cocinado: desearás incluirla en tu dieta

restaurante

El motivo de este restaurante para cobrar por colgar el bolso de la mesa: "Si no te lo llevas, no se te cobra"

incendio
INCENDIOS

Lorena se refugió con su bebé de las llamas: "En las sillas no se arreglan las cosas"

Las vacaciones de Aitana
AITANA

Más Espejo desvela cuánto se ha gastado Aitana durante sus vacaciones en Bali

¡Increíble! Laura se lleva 9.000 eurazos para su boda
MEJORES MOMENTOS | 14 DE AGOSTO

¡Increíble! Laura se lleva 9.000 eurazos para su boda

Jorge Fernández no podía creer que la concursante había ganado tanto dinero y ha comentado: “Tengo los pelos en punta”.

La bonita reacción de Laura al descubrir que va con 3.000 a la gran final
MEJORES MOMENTOS | 14 DE AGOSTO

La bonita reacción de Laura al descubrir que va con 3.000 euros a la gran final

La concursante del atril amarillo ha exclamado al descubrir la cifra acumulada: “Me caso”.

Javier

Popper: la droga cuya venta está prohibida en España pero que se compra con extrema facilidad

Jorge Fernández pone muy nerviosa a Laura: “Estás temblando, eh”

Jorge Fernández pone muy nerviosa a Laura: “Estás temblando, eh”

Blanca del Rey

Esta tarde, la bailaora Blanca del Rey visitará el plató de YAS Verano, en directo

Publicidad