Alberto Núñez Feijóo, sobre un posible Gobierno con Vox: "A Vox se le está yendo la pinza con el Partido Socialista"

Un día después del Día de la Fiesta Nacional, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular ha concedido una entrevista a Susanna Griso en la que ambos han abordado el intercambio de palabras que se dedicaron el líder de la oposición y Pedro Sánchez. El político del PP anunciaba la llamada al presidente del Gobierno, a comparecer a la comisión sobre el caso Koldo del Senado del presidente del Gobierno, y Sánchez respondía con un escueto "ánimo Alberto".

En los tradicionales corrillos informales entre políticos y periodistas, de los que se ausentó Pedro Sánchez, que tienen lugar en el Palacio Real tras el desfile del Día de la Hispanidad celebrado el domingo, Feijóo aseguraba estar "bastante animado" al no verse salpicado por ningún proceso judicial que involucre a su entorno personal.

Para Feijóo las palabras que le dedicó Sánchez en el Congreso vendrían a retratar al presidente del Gobierno. "Me honran sus desconsideraciones", afirmaba al mismo tiempo que recordaba algunas alusiones del líder socialista a varios de sus ministros y barones territoriales en términos despectivos. Las calificaba de faltas de respeto y "macarradas": "Me da exactamente igual. Ha quedado reflejado la falta de respeto a las instituciones, al Congreso, la desconsideración a la comisiones de investigación del Senado". Le duelen la "polarización de la vida política y el desprecio a las instituciones".

"Ha quedado claro quién es el que actualmente preside el Gobierno", sentenciaba Feijóo.

¿Gobernar con Vox?

En más de una ocasión Feijóo ha asegurado que el Partido Popular no gobernará en coalición con el partido de Santiago Abascal, que se ausentó de los actos oficiales del desfile de la Fiesta Nacional para evitar a Sánchez. Mantiene que el partido que encabeza aspira a gobernar en solitario.

No parece que esa sea la visión única dentro del PP. El exministro de Defensa Federico Trillo abogó, la semana pasada en una entrevista también en Espejo Público, por una apertura de conversaciones transparentes con Vox. Argumentaba que su partido debe buscar escapar de las críticas de Abascal.

Sobre los ataques de Vox al PP, Feijóo ha sido contundente: "A Vox se le está yendo la pinza con el Partido Socialista".

Feijóo aprecia una coincidencia "directa o indirecta" entre la estrategia del Partido Socialista y la de Vox al "atacar al Partido Popular" con un objetivo político común. El presidente del PP afirma que es él mismo.

"A Vox le sobran protestas y le faltan propuestas", concluía.

