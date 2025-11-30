Sonsoles Ónega cumple años: los cinco momentos por los que la presentadora ha conquistado al público

Hoy celebramos el cumpleaños de Sonsoles Ónega, una de las presentadoras más carismáticas de la televisión. En sus años frente a las cámaras ha dejado momentos inolvidables que hoy hemos querido repasar. ¡No te lo pierdas!

Sonsoles se emociona con un testimonio

En Y ahora Sonsoles, la presentadora escuchó el desgarrador testimonio de Milagros, una mujer de 87 años que fue estafada por la cuidadora en la que confiaba: le robó 30.000 € tras su caída y hospitalización. A pesar de todo, Milagros mantuvo la dignidad y la esperanza, despertando la emoción de la presentadora. "Es que no se lo merece", dijo conmovida, y no fue la única, ya que muchos espectadores respondieron con solidaridad ante su historia.

El reto de Sonsoles Ónega

Lejos de limitarse a lo tradicional, Ónega aceptó un reto inusual: subir a una excavadora y dar 25 vueltas sobre sí misma. No solo lo intentó, sino que superó con éxito su propio récord, dejando claro que no le teme a los desafíos. Tacones, vértigo y valentía, con un resultado que ni ella misma esperaba.

La caída de Sonsoles en directo

La televisión en directo también tiene sus riesgos. En febrero de 2025, Sonsoles Ónega tropezó con un escalón mientras se movía por el plató y cayó al suelo. El susto fue grande, pero la presentadora respondió con humor y naturalidad: "¡Ay, que me mato!", bromeó.

El abrazo con Alfonso Goizueta

En octubre de 2025, Ónega dedicó un momento a la emoción pura al saludar a Alfonso Goizueta, finalista más joven del Premio Planeta, tras su éxito literario. Con su habitual cercanía, le dijo: "Eres muy grande". Una demostración de que sigue creyendo en la juventud, en los sueños y en quienes luchan por su pasión.

Sonsoles Ónega traspasa la pantalla

Sonsoles Ónega también dejó sin palabras a una espectadora, Marisol. La mujer pensaba que la sorpresa estaba pensada para su hija, pero acabó siendo para ella misma. Un momento que emocionó a todo el plató. ¡Dale al play para verlo!