Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡FELICIDADES!

Sonsoles Ónega cumple años: los cinco momentos por los que la presentadora ha conquistado al público

Nuestra presentadora cumple 48 años y en Y ahora Sonsoles hemos querido recordar algunos de sus mejores momentos. ¡No te lo pierdas!

Sonsoles Ónega cumple años: los cinco momentos por los que la presentadora ha conquistado al público

Publicidad

Hoy celebramos el cumpleaños de Sonsoles Ónega, una de las presentadoras más carismáticas de la televisión. En sus años frente a las cámaras ha dejado momentos inolvidables que hoy hemos querido repasar. ¡No te lo pierdas!

Sonsoles se emociona con un testimonio

En Y ahora Sonsoles, la presentadora escuchó el desgarrador testimonio de Milagros, una mujer de 87 años que fue estafada por la cuidadora en la que confiaba: le robó 30.000 € tras su caída y hospitalización. A pesar de todo, Milagros mantuvo la dignidad y la esperanza, despertando la emoción de la presentadora. "Es que no se lo merece", dijo conmovida, y no fue la única, ya que muchos espectadores respondieron con solidaridad ante su historia.

Sonsoles Ónega se emociona con la historia de Milagros, sin nada a los 87 años: “Es que no se lo merece”

El reto de Sonsoles Ónega

Lejos de limitarse a lo tradicional, Ónega aceptó un reto inusual: subir a una excavadora y dar 25 vueltas sobre sí misma. No solo lo intentó, sino que superó con éxito su propio récord, dejando claro que no le teme a los desafíos. Tacones, vértigo y valentía, con un resultado que ni ella misma esperaba.

Sonsoles Ónega

La caída de Sonsoles en directo

La televisión en directo también tiene sus riesgos. En febrero de 2025, Sonsoles Ónega tropezó con un escalón mientras se movía por el plató y cayó al suelo. El susto fue grande, pero la presentadora respondió con humor y naturalidad: "¡Ay, que me mato!", bromeó.

Sonsoles

El abrazo con Alfonso Goizueta

En octubre de 2025, Ónega dedicó un momento a la emoción pura al saludar a Alfonso Goizueta, finalista más joven del Premio Planeta, tras su éxito literario. Con su habitual cercanía, le dijo: "Eres muy grande". Una demostración de que sigue creyendo en la juventud, en los sueños y en quienes luchan por su pasión.

Alfonso Goizueta

Sonsoles Ónega traspasa la pantalla

Sonsoles Ónega también dejó sin palabras a una espectadora, Marisol. La mujer pensaba que la sorpresa estaba pensada para su hija, pero acabó siendo para ella misma. Un momento que emocionó a todo el plató. ¡Dale al play para verlo!

Sorpresa Marisol
Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Sonsoles Ónega cumple años: los cinco momentos por los que la presentadora ha conquistado al público

Sonsoles Ónega cumple años: los cinco momentos por los que la presentadora ha conquistado al público

“¡Me encanta!”: más de 15.000 euros se lleva esta concursante con un solo panel

“¡Me encanta!”: más de 15.000 euros se lleva esta concursante con un solo panel

‘Será porque te amo’, todo el mundo a bailar con este temazo italiano

‘Será porque te amo’, todo el mundo a bailar con este temazo italiano

Un premio de más de 11.000 euros, ¡sin tirar de la ruleta!
MEJORES MOMENTOS | 29 DE NOVIEMBRE

Un premio de más de 11.000 euros, ¡sin tirar de la ruleta!

Jorge Fernández comenta un problema muy común: “Eso es casi imposible”
MEJORES MOMENTOS | 29 DE NOVIEMBRE

Jorge Fernández comenta un problema muy común: “Esto es casi imposible”

Pablo Motos se cuela en la primera Semifinal de La Voz gracias a Eva González
Momentazo

Pablo Motos se cuela en la primera Semifinal de La Voz gracias a Eva González

La presentadora del programa nos ha regalado un momento cómico en mitad de la tensión y los nervios vividos en una noche tan importante para los talents.

Malú y Yatra
Primeras Semifinales

Malú y Yatra bromean sobre su relación: "Tenemos que aclarar los rumores"

Los coaches han demostrado mucha química y eso ha despertado ciertos cotilleos en las redes sociales.

Adicta a las compras

Belén, adicta a las compras: "Un día me gasté 3.000 euros y vomité de la ansiedad que tenía"

Las bonitas palabras de Eva González a Mika: "En este programa soñábamos con tenerte a ti"

Las bonitas palabras de Eva González a Mika: "En este programa soñábamos con tenerte a ti"

Patricia Conde, concursante de El Desafío: “Era esto o echarme novio”

Patricia Conde, concursante de El Desafío: “Era esto o echarme novio”

Publicidad