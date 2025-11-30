Antena 3 LogoAntena3
Tamara Falcó cuenta la ley no escrita que ha existido siempre en su familia: "El pequeño siempre tenía la razón"

La socialité ha hablado sobre su infancia y ha contado algunos incidentes que ocurrieron entre sus hermanos.

El Hormiguero se despide cada semana con la habitual tertulia de actualidad. En ella, Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y el propio Pablo Motos comentan las noticias de última hora.

Antes de terminar con la charla, después de repasar todo lo ocurrido durante la semana, Pablo Motos ha querido saber cómo eran las reglas en casa de Tamara durante su infancia. Ella ha asegurado que su madre impuso una ley no escrita en la que "los pequeños siempre tenían la razón".

Sin embargo, esto no trajo demasiadas cosas buenas ya que, tal y como ha dicho, "Chábeli intentó matar a Julio" porque todos veían favoritismos a favor del último en nacer. ¡Imperdible!

