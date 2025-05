Nicolás Redondo: "La reacción del PSOE a la filtración de WhatsApp entre Sánchez y Ábalos es un suicidio colectivo"

Señala el socialista Nicolás Redondo que "es difícil entrar en la cabeza de Ábalos". Añade que el exministro es "de las pocas personas a las que no puede interpretar". Puede que esté desesperado pero "con todo lo que ha sucedido y lo que hemos visto" tiene la sensación de que la reacción de los demás ante la filtración de los mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y el propio Ábalos "es un suicidio colectivo". "Nadie se puede fiar hoy de Ábalos teniendo en cuenta su situación desesperada", señala.

Apunta además que en los últimos tiempos Ábalos ha dado versiones diferentes de las acusaciones que hay sobre él. "¿Cómo puede alguien poner la confianza en Ábalos y dirigir los ataques a otras personas?", se pregunta. Pone como ejemplo la reacción del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas, al que tiene "la máxima consideración". Establece que Planas "ha hecho declaraciones inadmisibles en los últimos tiempos y esta última es una tropelía".

"No se pueden relacionar las declaraciones de Aznar con todo el barro, la mezquindad y la oscuridad"

Afea las palabras que Planas dedica al expresidente José María Aznar. "Puede decir lo que diga pero no se puede relacionar esa declaración en un acto público del expresidente del Gobierno con lo que esta sucedido ahora; con todo el barro, la mezquindad y la oscuridad que está trascendiendo". "Eso es trasladar de una forma irresponsable la responsabilidad a alguien que merece un cierto respeto por la historia que tiene detrás". Llegar "a esos niveles de insulto y de mezquindad y de trastocarlo" todo le parece la demostración de "una vocación de suicidio colectiva".

La que fuera miembro del parlamento europeo Soraya Rodríguez se ha declarado rotundamente 'antisanchista'. Afirma que él no lo es. "Yo estoy en contra de las políticas de Sánchez, pero estaba en contra de algunas políticas. No es un tema personal, no me declaro 'antisanchista'", resuelve.

