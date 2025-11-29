Antena 3 LogoAntena3
Pablo Motos se cuela en la primera Semifinal de La Voz gracias a Eva González

La presentadora del programa nos ha regalado un momento cómico en mitad de la tensión y los nervios vividos en una noche tan importante para los talents.

Patri Bea
Los talents se han dejado la piel en la primera Semifinal de La Voz y tanto el público como los coaches han tenido que tomar importantes decisiones. En mitad de la tensión y los nervios vividos, Eva González nos ha regalado un momento único.

Justo antes de dar paso a publicidad, la presentadora quería aclarar que, a la vuelta, continuaríamos viendo al equipo de Pablo López, pero, entre las prisas y los nervios se confundió de apellido y nombró al presentador de El Hormiguero.

"¿Os imagináis a Pablo Motos aquí?", preguntó aguantándose la risa Eva González al darse cuenta del fallo que había cometido y de la reacción que estaba teniendo el público en plató. ¡Dale play al vídeo de arriba y revive este cómico momento al completo!

