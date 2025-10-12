Feijóo responde al "ánimo, Alberto" de Sánchez y dice "estar animado" porque "su pareja no está en el juzgado ni su hermana en la cárcel"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que está "bastante animado", en respuesta al "Ánimo, Alberto" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le lanzó en la última sesión del control al Gobierno en el Congreso.

Tal y como ha asegurado el líder de los populares en los tradicionales corrillos con periodistas durante la recepción en el Palacio Real del 12 de octubre, "mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y número dos no está en la cárcel".

Sobre el hecho de que Sánchez haya abandonado el Palacio Real tras el besamanos y sin hablar con la prensa como suele hacer, Feijóo ha considerado que "no es fácil que pueda hablar de lo que ha pasado".

Cuando los periodistas le han preguntado por la ausencia del presidente de Vox, Santiago Abascal, tanto en la tribuna de autoridades del desfile como en la recepción en el Palacio Real, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que quienes no asisten a este tipo de actos, tienen que dar las explicaciones pertinentes.

Tal y como ha explicado Feijóo, "los nacionalistas y los independentistas ya sabemos por qué no vienen" y reitera que "ahora le queda la explicación", refiriéndose al líder de Vox. De la misma manera, ha indicado que él se siente orgulloso de haber asistido y que siempre que pueda va a asistir "a acompañar al rey y a los soldado en el Día de la Hispanidad".

También ha explicado que no ha coincidido con el presidente del Gobierno ni en la recepción, ya que Sánchez se ha ido poco tiempo después del saludo a los reyes, ni en el desfile porque estaban sentados en tribunas diferentes.

Alberto Núñez Feijóo no ha dudado en asegurar que su partido "está en el camino correcto" y mantiene que "Vox le acusa de pactar con el PSOE y también el PSOE, le acusa de pactar con Vox".

Cuando le han preguntado sobre si cree que habrá un adelanto electoral, debido a la situación en la que se encuentra el Gobierno, Feijóo ha reconocido que tienen que estar "preparados para todo".

Por otra parte, ha sido preguntado por el polémico debate sobre el aborto en la Comunidad de Madrid. El líder de los populares ha dejado claro que su mensaje sobre el aborto no estaba dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sino a Sánchez.

Feijóo ha criticado al Gobierno por no felicitar a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz

Feijóo también ha aprovechado este acto para afear al Gobierno que no haya felicitado a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, por ganar el Nobel de la Paz. Feijóo ha asegurado que el PSOE prefiere defender los intereses del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Asimismo, Feijóo ha dado su opinión sobre las palabras de Donald Trump apuntando a que se debería expulsar a España de la OTAN por no destinar el 5% a defensa. Tal y como ha detallado Feijóo, "el presidente del Gobierno está pero dejará de estar" y de la misma manera, España siempre seguirá estando.

