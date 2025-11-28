Susanna Griso cambia el plató de Espejo Público por Gran Canaria por varios motivos: "El periodismo en el que yo creo está en riesgo"

La periodista y presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, ha respondido a las preguntas de Francisco Suárez, director del diario Canarias 7, en una distendida entrevista que ha tenido lugar en la sede del periódico en Las Palmas de Gran Canaria. La periodista ha respondido tanto a preguntas de actualidad política como a otras más personales, y ha bromeado sobre el cambio de fecha de la entrevista que iba a tener lugar el pasado viernes pero se aplazó, por petición de su jefe, tras conocerse el fallo del juicio al Fiscal General del Estado. Aseguraba entre risas que ayer al conocer que Ábalos y Koldo iban a prisión ya no llamó a su jefe: "Me metí en el avión".

Susanna ha hablado de su responsabilidad de hacer un programa riguroso donde todas las opiniones estén representadas, además de analizar las noticias en profundidad y no quedarse solo en los titulares. Griso confesaba su necesidad de leerlo absolutamente todo por las mañanas antes de empezar su programa, y que no se le pase ninguna noticia: "Soy muy empollona".

Al ser preguntada por el tipo de contenido con el que se sentía más cómoda, aseguraba que lo que más le apasiona es la política, y también la economía aunque se siente cómoda con todos los temas como los sucesos con los que se aprende mucho, o el corazón que también es necesario en un formato de cinco horas en directo.

"Tengo la sensación de que ahora todo conduce a un escenario electoral en la primavera del 26"

Como no podía ser de otra manera, Susanna ha tratado los temas de actualidad política nacional y se ha mojado opinando sobre el futuro de la legislatura: "Se nos pide que seamos casi adivinos". Considera que el Presidente del Gobierno es muy imprevisible y que según su opinión podría haber elecciones la próxima primavera por la complicada situación actual "sin salida" y con Ábalos "tirando de la manta".

Griso considera que los medios de comunicación deben fiscalizar pese a que no todo el mundo va a estar de acuerdo, y siempre va a haber gente que considera que deben ser más críticos con el Gobierno y otros piensan que lo eres demasiado: "El periodismo en el que yo creo está en riesgo", afirmaba. También han hablado de la importancia de las redes sociales y la necesidad de los medios y los políticos de actualizarse y estar presentes en las principales plataformas ya que los jóvenes actualmente se informan en ellas: "Antena 3 apuesta por la digitalización", afirmaba Susanna Griso.

Vicente Vallés, presentador de Noticias de Antena 3 le ha hecho llegar un vídeo desde plató preguntándole qué entrevista recuerda especialmente, y Susanna le respondía con una anécdota sobre Esperanza Aguirre hace unos años, en una entrevista incómoda en la que Aguirre solo le respondía con monosílabos y tuvo que finalizar antes de lo esperado: "Me puso a caldo". Además dio sus claves a la hora de hacer una entrevista con preguntas incómodas, como le ocurrió en una ocasión con José María Aznar: "Empiezas suave generando confianza y consigues que se relaje...Y luego a machete".

En la entrevista, de alrededor de una hora, Susanna se abría y hablaba de algunos temas personales como sus dudas entre estudiar periodismo o psicología porque todo el mundo le decía que se iba a equivocar, pero que sin duda lo volvería a hacer porque le apasiona su trabajo; de su familia, o su visión de la inmigración, y del gran cariño que le tiene a las Islas Canarias donde ha venido en numerosas ocasiones, recordando con especial cariño el volcán de La Palma, y la crisis migratoria de El Hierro.

Para concluir, era preguntada por diferentes personajes de actualidad, y respondía que Pedro Sánchez es imprevisible, que Ábalos en su día era el ministro más carismático, que Abascal tiene un trato exquisito pero su discurso es peligroso, y de que Trump la "horroriza", entre otras cosas. Sobre ella misma aseguraba que le encanta su profesión y ser la que levanta cada día la persiana informativa.

