MEJORES MOMENTOS | 29 DE NOVIEMBRE
‘Será porque te amo’, todo el mundo a bailar con este temazo italiano
El plató de La ruleta noche ha cantado a coro una de las canciones más conocidas del panorama italiano.
Publicidad
Elena ha resuelto el panel musical y lo ha celebrado por todo lo alto con la canción ‘Sarà perché ti amo’. La banda ha interpretado la conocida canción con la espectacular voz de Tayra Teylor que ha dejado un momento espectacular.
Jorge Fernández y Laura Moure han brillado con sus pasos de baile y los concursantes han acompañado a los presentadores con sus movimientos. La más entregada ha sido Elena que aparte de haber ganado el panel, se ha notado que le gustaba la canción.
“Tú me has dicho antes que te gustaba meterte en muchos berenjenales” le ha dicho Jorge a la concursante después de la canción. Todo el público ha animado a Elena para que cantase la canción a lo que ella ha cedido a regañadientes. El divertido momento en La ruleta noche, en el vídeo de arriba.
Publicidad