CRÓNICA | 29 DE NOVIEMBRE

Más de 50.000 euros en premios repartidos en el especial de La ruleta de la suerte noche

Los concursantes han logrado increíbles marcadores finales, con un pase muy ajustado a la final.

La ruleta noche ha tenido de todo, desde grandes premios como el de Elena, que ha acumulado más de 15.000 euros en un solo panel. La concursante ha estado muy cerca de alcanzar la gran final con más de 20.000 euros en su marcador.

María ha tenido menos suerte que sus compañeros, pero aún así, ha logrado llevarse un marcador muy jugoso con 8.900 euros de premio. “A seguir esquiando a tope”, le ha dicho el presentador, Jorge Fernández, en la despedida, pues es un deporte que comparten ambos.

Edu ha sido el concursante con el marcador más grande, muy cerca de los 21.000 euros y con un intento de conseguir el bote que al final no ha logrado. Aún así, ha conseguido pasar la gran final por muy poco.

Una edición llena de momentazos. ¡Revive los mejores en la web de antena 3!

