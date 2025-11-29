Antena 3 LogoAntena3
MEJORES MOMENTOS | 29 DE NOVIEMBRE

Un premio de más de 11.000 euros, ¡sin tirar de la ruleta!

En este programa el dinero puede llegar cuando menos te lo esperas.

Edu no se lo cree: la suerte le ha sonreído en este panel. El concursante ha conseguido resolver tras los fallos de sus compañeras, pero no contento solo con conseguir el turno con el panel casi resuelto, Edu ha hecho uso del Me lo quedo, y ha sumado al marcador 11.700 euros.

El panel había empezado muy bien para María, sumando una gran cantidad de dinero, marcador que luego ha pasado al lugar de Edu. La concursante se ha lamentado, “ahora la veo”, al darse cuenta del panel después de haber perdido el turno.

“Si pierdes el turno, hay uno que se va a alegrar mucho”, le ha dicho Jorge Fernández a María tras caer en el pierde turno. Edu ha conseguido una enorme cantidad de dinero sin tener que tocar la ruleta, ¡impresionante!

