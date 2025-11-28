Ábalos y Koldo: un funcionario de prisiones explica cómo serán sus primeros días en Soto del Real y la realidad del módulo 13

Hoy entraban Ábalos y Koldo a la prisión de Soto del Real. Era en sus primeros momentos en el centro cuando se les asignaría un módulo en el que instalarse, en principio sería el número 13, un módulo poco conflictivo, de respeto y mucha seguridad.

El funcionario de prisiones de ACAI, Joaquín Leyva nos cuenta hoy en Espejo Público cómo sería el proceso de los primeros días en la cárcel del ya ex político y quien fuera su principal asesor: "Cuando una persona ingresa en prisión tiene una visita del médico, del trabajador social y otros profesionales que detectarán cuáles son las carencias o las necesidades que puedan tener así como el perfil de peligrosidad y su capacidad de adaptación".

Con toda la información contemplada en los informes de los profesionales "se valora cuál sería el módulo más adecuado para el preso".

Hablando del módulo 13, que parece ser el que se les adjudicaría. No se sabe aún si compartirán o no módulo, en caso de que lo hagan podrían también compartir celda.

Se debería olvidar la idea de que hay "cárceles de lujo"

El profesional penitenciario insiste en que debe dejarse atrás el pensamiento de que dentro de las prisiones se dan condiciones que puedan considerarse privilegiadas para los reos, mucho menos para Koldo y Ábalos: "Tenemos un sistema penitenciario moderno, con polideportivo e instalaciones nuevas, pero los presos no cogen la mochila cuando quieren para irse a jugar un partido de pádel (...) Las actividades están programadas, no todos los presos pueden hacerlas, y se utilizan como una especie de premio".

Todos los internos tienen estas instalaciones

La cárcel de Soto del Real, nos cuenta Leyva, es una de las más modernas, pero que aún así, no es ninguna "prisión VIP".

En los próximos días conoceremos cómo será la convivencia entre Ábalos y Koldo, el módulo que se les asignará y si compartirán o no espacio.

