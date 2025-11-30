Avance semanal de Sueños de libertad: Delia llegará a casa de la Reina y lo revolucionará todo

La próxima semana en Sueños de libertad veremos como...

Delia Márquez se presentará en casa de la Reina: es la viuda de Bernardo y madre de Gabriel, lo que creará sorpresa para todos. Damián y Begoña se sentirán particularmente engañados y decepcionados.

Andrés, quien pactó en Canarias que haría como si no se conocieran, hará su papel y se presentará a Delia como si no se conociesen.

El que se quedará a cuadros será Gabriel, quien no se esperaba la llegada de su madre... ¿pondrá en peligro su plan esta llegada? ¿Descubrirá que Andrés está detrás de esta visita?

Delia tendrá un cara a cara con su hijo y le mostrará un recorte de periódico con una foto de él, por eso se ha presentado en Toledo. ¿Le creerá él?

Aunque la mayor decepción será la de Begoña... ¡se enfrentará duramente a su marido! Les ha mentido a todos diciendo que Delia estaba muerta. Gabriel le pondrá excusas diciendo que su madre está enferma, pero es una mala persona y una manipuladora... ¿le creerá ella?

Gabriel y Begoña en el Capítulo 447 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Por su parte, Marta y Cloe irán de visita a Toledo y cada día parece que están más y más unidas... ¿cuáles son las intenciones de la francesa? ¿Es el inicio de una bonita amistad?

En casa Merino, las cosas mejoran notablemente, con la nueva empresa de Joaquín, ha llegado la ilusión a la familia. Parece que le llegará su primer encargo, ¿cómo lo encarará?

Pero Gema no está tan feliz, la mujer descubrirá junto a Luz que está embarazada, lo que afecta gravemente a su salud. ¿Qué va a pasar? ¿Se lo contará a su marido? ¡Su vida correrá peligro!

Gema y Teo en el Capítulo 447 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Por último, Damián pedirá perdón a Digna, quiere dejar atrás todos sus resentimientos para avanzar, necesita dejar atrás todo lo relacionado con la muerte de Jesús y Valentín. ¿Se perdonarán para siempre?

Digna y Damián en el Capítulo 447 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

No te pierdas lo que se viene la próxima semana en Sueños de libertad.