Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Semana del 1 al 5 de diciembre

Avance semanal de Sueños de libertad: Delia llegará a casa de la Reina y lo revolucionará todo

Andrés pactará con la madre de Gabriel que viaje a Toledo con él... ¡pero que hagan como que no se conocen!

Publicidad

La próxima semana en Sueños de libertad veremos como...

Delia Márquez se presentará en casa de la Reina: es la viuda de Bernardo y madre de Gabriel, lo que creará sorpresa para todos. Damián y Begoña se sentirán particularmente engañados y decepcionados.

Andrés, quien pactó en Canarias que haría como si no se conocieran, hará su papel y se presentará a Delia como si no se conociesen.

El que se quedará a cuadros será Gabriel, quien no se esperaba la llegada de su madre... ¿pondrá en peligro su plan esta llegada? ¿Descubrirá que Andrés está detrás de esta visita?

Delia tendrá un cara a cara con su hijo y le mostrará un recorte de periódico con una foto de él, por eso se ha presentado en Toledo. ¿Le creerá él?

Aunque la mayor decepción será la de Begoña... ¡se enfrentará duramente a su marido! Les ha mentido a todos diciendo que Delia estaba muerta. Gabriel le pondrá excusas diciendo que su madre está enferma, pero es una mala persona y una manipuladora... ¿le creerá ella?

Gabriel y Begoña en el Capítulo 447 de Sueños de Libertad
Gabriel y Begoña en el Capítulo 447 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Por su parte, Marta y Cloe irán de visita a Toledo y cada día parece que están más y más unidas... ¿cuáles son las intenciones de la francesa? ¿Es el inicio de una bonita amistad?

En casa Merino, las cosas mejoran notablemente, con la nueva empresa de Joaquín, ha llegado la ilusión a la familia. Parece que le llegará su primer encargo, ¿cómo lo encarará?

Pero Gema no está tan feliz, la mujer descubrirá junto a Luz que está embarazada, lo que afecta gravemente a su salud. ¿Qué va a pasar? ¿Se lo contará a su marido? ¡Su vida correrá peligro!

Gema y Teo en el Capítulo 447 de Sueños de Libertad
Gema y Teo en el Capítulo 447 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Por último, Damián pedirá perdón a Digna, quiere dejar atrás todos sus resentimientos para avanzar, necesita dejar atrás todo lo relacionado con la muerte de Jesús y Valentín. ¿Se perdonarán para siempre?

Digna y Damián en el Capítulo 447 de Sueños de Libertad
Digna y Damián en el Capítulo 447 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

No te pierdas lo que se viene la próxima semana en Sueños de libertad.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Delia Márquez en el Capítulo 447 de Sueños de Libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Delia llegará a casa de la Reina y lo revolucionará todo

Octavio

La vida de Octavio, en grave peligro en los próximos capítulos de La Encrucijada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, confundida, duda si Cloe empieza a sentir algo por ella

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, confundida, empieza a dudar si Cloe siente algo por ella

La emoción invade a los actores de Las hijas de la criada antes de su estreno: "Es el mayor regalo que me ha pasado nunca"
Gran elenco

La emoción invade a los actores de Las hijas de la criada antes de su estreno: "Es el mayor regalo que me ha pasado nunca"

David y Amanda
A las 22.50 horas

“Su pulmón no funciona, no puede aguantar mucho”: Octavio enfrenta su momento más crítico en La Encrucijada

Así comienza Las hijas de la criada: Inés y Renata se ponen de parto al mismo tiempo en el pazo Espíritu Santo
Avance

Así comienza Las hijas de la criada: Inés y Renata se ponen de parto al mismo tiempo en el pazo Espíritu Santo

Dos bebés están a punto de llegar al mundo de manera muy diferente y sin saber que tienen algo en común que marcará sus vidas.

Guillermo Barrientos y Javier Beltrán
No te lo pierdas

Guillermo Barrientos y Javier Beltrán explican el nuevo negocio de los Merino en Sueños de libertad

Aunque el personaje de Luis sigue trabajando en Perfumerías de la Reina, el proyecto de Joaquín ha devuelto la ilusión a la familia.

Samantha Siqueiros y Candela Márquez

Candela Márquez y Samantha Siqueiros arrasan en La Encrucijada: su pasado en Velvet que pocos recuerdan

"Miedo me da": los protagonistas de Las hijas de la criada se mojan en un juego de preguntas exprés antes de su gran estreno

"Miedo me da": los protagonistas de Las hijas de la criada se mojan en un juego de preguntas exprés antes de su gran estreno

Capítulo 447 de Sueños de libertad; 28 de noviembre: Joaquín celebra la puesta en marcha de su negocio con su familia

Capítulo 447 de Sueños de libertad; 28 de noviembre: Joaquín celebra la puesta en marcha de su negocio con su familia

Publicidad