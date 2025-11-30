Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento emotivo

¡Dueto improvisado! Pablo López cumple el sueño de Ferran antes de despedirlo de La Voz

El talent había confesado que se había quedado con ganas de pedirle a su coach cantar con él y, antes de abandonar el programa, ha podido hacerlo.

¡Dueto improvisado! Pablo López cumple el sueño de Ferran antes de despedirlo de La Voz

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Antía y Aroa han sido las talents que han conseguido pasar a la segunda Semifinal de La Voz y, lamentablemente, hemos tenido que decir adiós a Ferran y a Nia, que también lo han dado todo sobre el escenario y pueden estar muy orgullosos de sus actuaciones.

Como Sebastián Yatra sabía que el sueño de Ferran era cantar con Pablo López y en las Audiciones a ciegas se quedó con las ganas, el colombiano le pidió a su compañero que le regalase ese momento tan especial antes de despedirlo del programa.

Aunque por las exigencias del directo hemos estado a punto de perdernos este dueto, finalmente Pablo y Ferran nos han regalado un momento único interpretando 'Mi gato'. ¡Disfruta de su breve actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

Sebastián Yatra

Avance exclusivo: la fuerza y los graves de esta talent sorprenderán a los coaches en el Asalto Final de La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

¡Dueto improvisado! Pablo López cumple el sueño de Ferran antes de despedirlo de La Voz

¡Dueto improvisado! Pablo López cumple el sueño de Ferran antes de despedirlo de La Voz

Tamara Falcó cuenta la ley no escrita que ha existido siempre en su familia: "El pequeño siempre tenía la razón"

Tamara Falcó cuenta la ley no escrita que ha existido siempre en su familia: "El pequeño siempre tenía la razón"

Más de 50.000 euros en premios repartidos en el especial de La ruleta de la suerte noche

Más de 50.000 euros en premios repartidos en el especial de La ruleta de la suerte noche

Sonsoles Ónega cumple años: los cinco momentos por los que la presentadora ha conquistado al público
¡FELICIDADES!

Sonsoles Ónega cumple años: los cinco momentos por los que la presentadora ha conquistado al público

“¡Me encanta!”: más de 15.000 euros se lleva esta concursante con un solo panel
MEJORES MOMENTOS | 29 DE NOVIEMBRE

“¡Me encanta!”: más de 15.000 euros se lleva esta concursante con un solo panel

‘Será porque te amo’, todo el mundo a bailar con este temazo italiano
MEJORES MOMENTOS | 29 DE NOVIEMBRE

‘Será porque te amo’, todo el mundo a bailar con este temazo italiano

El plató de La ruleta noche ha cantado a coro una de las canciones más conocidas del panorama italiano.

Un premio de más de 11.000 euros, ¡sin tirar de la ruleta!
MEJORES MOMENTOS | 29 DE NOVIEMBRE

Un premio de más de 11.000 euros, ¡sin tirar de la ruleta!

En este programa el dinero puede llegar cuando menos te lo esperas.

Jorge Fernández comenta un problema muy común: “Eso es casi imposible”

Jorge Fernández comenta un problema muy común: “Esto es casi imposible”

Pablo Motos se cuela en la primera Semifinal de La Voz gracias a Eva González

Pablo Motos se cuela en la primera Semifinal de La Voz gracias a Eva González

Malú y Yatra

Malú y Yatra bromean sobre su relación: "Tenemos que aclarar los rumores"

Publicidad