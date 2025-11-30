Momento emotivo
¡Dueto improvisado! Pablo López cumple el sueño de Ferran antes de despedirlo de La Voz
El talent había confesado que se había quedado con ganas de pedirle a su coach cantar con él y, antes de abandonar el programa, ha podido hacerlo.
Antía y Aroa han sido las talents que han conseguido pasar a la segunda Semifinal de La Voz y, lamentablemente, hemos tenido que decir adiós a Ferran y a Nia, que también lo han dado todo sobre el escenario y pueden estar muy orgullosos de sus actuaciones.
Como Sebastián Yatra sabía que el sueño de Ferran era cantar con Pablo López y en las Audiciones a ciegas se quedó con las ganas, el colombiano le pidió a su compañero que le regalase ese momento tan especial antes de despedirlo del programa.
Aunque por las exigencias del directo hemos estado a punto de perdernos este dueto, finalmente Pablo y Ferran nos han regalado un momento único interpretando 'Mi gato'. ¡Disfruta de su breve actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!
