POSA CON SU NOVIO
Lola Lolita, muy cómplice con Alonso López en su primera entrevista juntos: sus cariñosas palabras
Lola Lolita y su pareja, el piloto Alonso López, han posado por primera vez juntos frente a las cámaras y han hecho balance de lo mejor y peor de este 2025.
Lola Lolita ha vivido un año de contrastes. Por un lado, justo antes de las Navidades de 2024, anunciaba entre lágrimas su ruptura con Isaac Belky. Por otro, la influencer expandió nuevos retos profesionales y el dio el salto a la televisión de la mano de El Desafío, el programa de Antena 3.
Sin embargo, en junio se enfrentó a una gran polémica en redes mientras volvía a celebrar una nueva edición del Lola Lolita Land.
Tras ello, la creadora de contenido recuperaba su ilusión en el amor con el piloto de Moto2, Alonso López. Ahora ya no esconden esos rumores que les señalaban y presumen de su bonita historia.
De hecho, este fin de semana han posado juntos ante las cámaras por primera vez mientras asistían al Atresplayer Day en Las Palmas de Gran Canaria, donde Lola ha presentado Pyjamada, el nuevo docurreality que Flooxer que se estrenará en 2026.
Junto a esta noticia, la creadora de contenido y su novio han derrochado complicidad y no han dudado atender juntos a los medios.
El piloto de motociclismo definía a su pareja como "graciosa, trabajadora, correcta, estricta... Una tía que tiene las cosas muy claras en su trabajo y en casa, es una tía 10... La verdad que no le puedo poner pegas".
Por su parte, Lola aseguraba estar "muy contenta" porque "creo que no tenemos nada malo que decirnos el uno del otro" y desvelaba que están "disfrutando" de esta bonita etapa en su noviazgo.
A punto de terminar el año, Lola dejaba claro que "lo mejor" ha sido "encontrarnos" y lo peor ha sido haber tenido "alguna que otra funa", pero en general el balance ha sido positivo. Asimismo, Alonso confirmaba que "no ha sido nuestro mejor año profesional, pero en lo personal estamos contentos".
