Comienza la venganza de Renata: intercambia a Clara y Catalina para darle a su hija una mejor vida

Renata ha dado a luz a su bebé sin la ayuda de nadie. La pequeña se ha convertido en su mayor ilusión, pero no puede soportar ver cómo don Gustavo reniega de ella sabiendo que lleva su sangre. Clara es tan Valdés como Catalina, pero, para el señor del pazo, la hija de la criada no es nada suyo.

Renata no puede soportar ver cómo a la hija de doña Inés no le falta de nada, mientras ella ni siquiera tiene leche suficiente para darle a su pequeña. Durante la conversación con Mariña, ha intentado pedirle que también le dé de comer a su hija, pero la joven no tiene alimento para las dos niñas.

Movida por la rabia y el rencor, Renata aprovecha la ausencia de Mariña para intercambiar a las dos niñas. Ya que ella no puede darle a su hija lo que se merece, hará que disfrute de todos los derechos y privilegios de los Valdés Lazariego.

Minutos después, Inés llega a junto Renata y coge en brazos a la que cree que es su hija. Ya no hay vuelta atrás. Los destinos de Clara y Catalina se han intercambiado. La venganza de Renata ha comenzado.