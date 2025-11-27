Elena Valenciano: "Me siento obligada a pedir perdón por un error tan enorme como haber nombrado a Ábalos secretario de Organización del PSOE"

"A mi me da mucha vergüenza y mucha pena". Así de contundente se ha mostrado Elena Valenciano, ex vicesecretaria general del PSOE, en Espejo Público. Ya pidió perdón por lo que actualmente está pasando en el que fue su partido, y hoy en nuestro plató se ha ratificado en su disculpa: "Yo ya no soy responsable del PSOE, incluso estoy jubilada de la política. Pero como tuve responsabilidad en un momento, sí que me sentí un poco obligada a pedir perdón. Creo que a quien da más avergüenza todo esto es justamente a los militantes del PSOE, a todos los que son buena gente que es la inmensa mayoría . Y sí, me siento obligada a pedir perdón por un error tan enorme como haber nombrado a Ábalos secretario de Organización del PSOE".

Sobre Ábalos

"Ábalos está tratando de conseguir algo de alguien que no se lo está dando. Es un comportamiento muy mafioso y vienen a decir: Yo puedo hablar"

Susanna Griso ha preguntado a la exdirigente socialista si cree que José Luis Ábalos puede tirar de la manta, tras la publicación de un tuit donde asegura que Sánchez se reunió con Otegi en 2018. Valenciano opina que "tiene pinta de que está amagando, no sé si para conseguir algo que quiera conseguir. No sé qué está pidiendo, algo está pidiendo y está amenazando con cosas que vaya usted a saber si son ciertas". Además Elena Valenciano apunta: "Él está tratando de conseguir algo del Gobierno, del partido o de alguien que no se lo está dando y entonces está lanzando este tipo de amenazas que en el fondo es un comportamiento muy mafioso y vienen a decir: Yo puedo hablar".

Sobre Koldo

"La catadura moral de Koldo y de Ábalos hace sospechar siempre de si están diciendo verdad o mentira"

La exdirigente socialista también ha opinado sobre Koldo García: "La catadura moral de Koldo, de Ábalos y tal me hace sospechar siempre de si están diciendo verdad o mentira". Elena Valenciano ha recordado además que durante las primarias del PSOE "Koldo era el custodio de los avales de Sánchez, menuda figura para custodiar nada".

