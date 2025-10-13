Joaquín Manso, director de 'El Mundo', sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el corrillo de periodistas: "Fue un desprecio institucional"

Con motivo del 'Día de la Hispanidad', en el Paseo de la Castellana se vio reunidos a los políticos de nuestro país. Desde ministro a presidentes autonómicos como presidentes de la DANA, que, más tarde en el Palacio Real saludaron a la Casa Real.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el primero en dar la mano a los monarcas. Sin embargo, junto a él, no asistió su mujer, Begoña Gómez. Es el segundo año consecutivo en el que la mujer de Sánchez, investigada por un presunto delito de malversación, no acude a este acto de la fiesta nacional.

Es habitual que tras esta cita, el presidente acuda al tradicional corrillo, sin cámaras ni micrófonos, de los periodistas, pero Sánchez no asistió. Entre ellos se encontraba nuestro compañero Ángel Carreira, quién nos informa que el presidente estuvo esperando ese momento y que cuando tenía previsto marcharse, lo hizo aunque no se produjera el encuentro, según le han informado fuentes de su entorno.

Para el director de 'El Mundo', Joaquín Manso, se trata de "un desprecio institucional" por parte de Sánchez "a lo que representaba ese acto" afirmando que su ausencia lo hizo "en la medida en la que él podía hacerlo".

Similar a Abascal

Compara esta ausencia con la de Santiago Abascal, quién renunció a estar en el palco y al besamanos de los Reyes por no estar en el mismo lugar que el presidente del Gobierno. El director del medio apunta a que el líder de VOX quiso conectar con "una corriente que expresa muchísima desconfianza hacia la eficacia de las estructuras institucionales vigentes".

Por otra parte, para Juan Fernández-Miranda, adjunto al director de 'El Confidencial', "es novedoso" que Sánchez no se esperase a ese corrillo al tener "una política de comunicación expansiva". Según su opinión, considera que lo hizo porque "no quería responder a preguntas incómodas" como los casos que le rodean como es el de su mujer, Begoña Gómez, o su exsecretario de Organización, José Luis Ábalos.

Puente, el único que se quedó

Aunque no solo fue el presidente quién se ausentó, sino que también lo hicieron más de una veintena de ministros. La única persona del Ejecutivo que realizó ese corrillo con los periodistas, fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, quién les aseguró desconocer por qué se había marchado Sánchez. Eso sí, bromeó con que a lo mejor se debía a que quería comer con su familia, haciendo alusión a las palabras del presidente en la sede de Ferraz el pasado mes de junio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer