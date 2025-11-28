Antena 3 LogoAntena3
Lázaro Sánchez, sobre la primera versión de las memorias de Juan Carlos I: "Me da vergüenza"

Lázaro Sánchez ve innecesario la publicación de las memorias de Juan Carlos I.

Lazaro Sanchez

Espejo Público
Publicado:

Las memorias publicadas de Juan Carlos I siguen dando de qué hablar. El periodista Rubén Amón ya advirtió en 'Más Espejo' de una primera versión de las memorias que podría haber sido más intensa.

Ahora, Lázaro Sánchez ha respondido a esa posible primera versión. "Me da vergüenza saber que puede existir esa primera versión un poco más agresiva contra la reina Letizia. Creo que Juan Carlos I no sabe hasta qué punto Letizia, su nuera, ha hecho y está haciendo por la Monarquía", ha asegurado.

"Creo que este señor se ha convertido más en un personaje como los del clan Pantoja", ha añadido. Sus palabras no han pasado desapercibidas por alguno de sus compañeros. "¿Cómo vas a comparar al rey Juan Carlos I con la Pantoja?", le pregunta asombrada Isabel Rábago.

"Criticas a tu nuera, a tus yernos, a tu hijo, … Te falta la mínima para sentarte en un plató", responde. "Qué necesidad había, las memorias son un ataque", ha concluido.

