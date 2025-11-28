Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

'Una ventana al mundo'

Josep Borrell, sobre los ataques de EEUU a presuntos narcotraficantes en el Caribe: "Lo serán o no lo serán, pero están muertos"

Josep Borrell ha analizado en Espejo Público el creciente movimiento militar de Estados Unidos en el Caribe y su impacto directo en Venezuela, España y Europa.

Josep Borrell

Publicidad

Carina Verdú
Publicado:

En su sección 'Una ventana al mundo' en Espejo Público, Josep Borrell ha mostrado su preocupación por el despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela y por las consecuencias que ya está teniendo para España. El ex alto representante de la Unión Europea ha comenzado subrayando la dureza de los últimos episodios: "Más de 80 personas han sido asesinadas con los ataques a lanchas… Lo serán o no lo serán, pero están muertos", ha dicho en referencia a las operaciones contra presuntos narcotraficantes.

Borrellha explicado que la presencia de "un tercio de la flota americana, incluido el portaaviones más grande del mundo" no puede interpretarse como un simple gesto disuasorio. Aunque descarta "una invasión al estilo de Normandía", recuerda que "Estados Unidos tiene un largo historial de desestabilizar regímenes latinoamericanos" y cita el golpe contra Allende como ejemplo: "No les hizo falta desembarcar, simplemente organizaron un golpe de Estado".

Suspensión de vuelos comerciales

En este contexto, considera comprensible que varias aerolíneas españolas y portuguesas hayan cancelado sus vuelos a Caracas por motivos de seguridad: "Si recibes información de que esa zona va a ser de intensa actividad militar, naturalmente no mandas tus aviones allí", ha afirmado.

Respecto al papel europeo, Borrell es tajante: "¿Qué papel juega Europa en todo esto? Ninguno". Asegura que el conflicto venezolano "nunca ha sido una prioridad comunitaria" y que, en el Parlamento Europeo, "era más una discusión española que europea". Con Trump de nuevo en el centro de la ecuación, el ex ministro concluye con un aviso: "Trump es muy imprevisible… algo va a pasar, seguro".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Susanna Griso cambia el plató de Espejo Público por Gran Canaria por varios motivos: "El periodismo en el que yo creo está en riesgo"

Susanna Griso cambia el plató de Espejo Público por Gran Canaria por varios motivos: "El periodismo en el que yo creo está en riesgo"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Susanna Griso

Susanna Griso cambia el plató de Espejo Público por Gran Canaria por varios motivos: "El periodismo en el que yo creo está en riesgo"

Sonia y Selena

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Sonia Madoc nos cuenta los motivos de la reciente ruptura de Sonia y Selena

Josep Borrell

Josep Borrell, sobre los ataques de EEUU a presuntos narcotraficantes en el Caribe: "Lo serán o no lo serán, pero están muertos"

Deseo cumplido: nuevo programa de El 1% este miércoles con 100.000 euros en juego y mucha diversión
Con Arturo Valls

Deseo cumplido: nuevo programa de El 1% este miércoles con 100.000 euros en juego y mucha diversión

“¡No hay manera!”: los concursantes no consiguen dar con el panel
MEJORES MOMENTOS | 28 DE NOVIEMBRE

“¡No hay manera!”: los concursantes no consiguen dar con el panel

‘Las hijas de la criada’ se cuela en La ruleta de la suerte con motivo de su estreno en atresplayer
MEJORES MOMENTOS | 28 DE NOVIEMBRE

‘Las hijas de la criada’ se cuela en La ruleta de la suerte con motivo de su estreno en atresplayer

La nueva adaptación de la novela de Sonsoles Ónega llega este próximo domingo a atresplayer.

Funcionario de prisiones
SOTO DEL REAL

Ábalos y Koldo: un funcionario de prisiones explica cómo serán sus primeros días en Soto del Real y la realidad del módulo 13

José Luis Ábalos y Koldo García han ingresado hoy en la prisión de Soto del Real, donde se les está valorando para determinar su módulo definitivo, previsiblemente el 13, un espacio de respeto y alta seguridad.

Lazaro Sanchez

Lázaro Sánchez, sobre la primera versión de las memorias de Juan Carlos I: "Me da vergüenza"

Un momento de nervios deja a Toñi sin resolver el panel

Un momento de nervios deja a Toñi sin resolver el panel

Participa en nuestro trivial y gana un juego de mesa de La ruleta de la suerte

Participa en nuestro trivial y gana un juego de mesa de La ruleta de la suerte

Publicidad