Federico Trillo: "Trump ha hecho más por la paz en Gaza que el Gobierno español"

“Álvarez ha quedado fuera del juego: lo ha hecho mal y francamente mal”. Trillo ha criticado duramente la autoproclamada relevancia de España en el proceso de paz en Oriente Medio. “Me parece ridículo”, ha dicho sobre el papel que el ministro José Manuel Albares atribuye a España.

El exministro considera que nuestro país “ha sido el único que se ha quedado fuera del juego porque lo ha hecho mal y francamente mal”. También ha reconocido el papel del expresidente estadounidense: “Donald Trump lo ha impulsado y lo ha llevado con una discreción inédita en él”, ha señalado, subrayando que si logra consolidar el proceso, “merecerá el Nobel de la Paz”.

OTAN: “Trump ha pedido que expulsen a España, y eso es una condena internacional terrible”

El exministro ha valorado las declaraciones del republicano, que en una intervención reciente habría pedido la expulsión de España de la OTAN.

“Es imposible porque el Tratado de Washington no contempla esa posibilidad”, ha aclarado, pero matiza que la simple petición “ya es una condena internacional terrible”.

Trillo advierte de que esta situación marca “una vuelta de espaldas de Estados Unidos al Gobierno de España” y que “será muy tenida en cuenta por los socios europeos”.

Añade que el distanciamiento con Washington “tendrá consecuencias comerciales y estratégicas” y recuerda que “sin la información de inteligencia de EE.UU. no hubiéramos acabado con ETA”.

“El PP y Vox deben dialogar con generosidad”

Preguntado por la fragmentación del espacio de centroderecha, Trillo ha instado a PP y Vox a buscar entendimiento. “El momento es este. España está en una situación infinitamente más grave que entonces”.

Reclama “diálogo y generosidad” entre ambas formaciones y advierte: “A Vox hay que exigirle coherencia con la trayectoria de su líder. Santiago Abascal es un hermano separado del PP”.

El exministro considera inevitable que Alberto Núñez Feijóo tenga que pactar con Vox si quiere gobernar: “No lo doy por hecho, lo doy por números”, ha zanjado.

“Memorias de anteayer, Federico Trillo”

Trillo ha presentado en el programa su nuevo libro, publicado por Planeta, donde relata episodios desconocidos de su etapa al frente del Ministerio de Defensa y de los servicios de inteligencia.

“He venido a hablar de mi libro”, bromeó entre risas, antes de confesar: “En las novelas de espías se quedan cortos; la realidad supera la imaginación”. El exministro revela en la obra cómo durante su etapa en la oposición recibía documentos “dejados en apartados de correos y señalados con anuncios en prensa”, una práctica que hoy, dice, “parece repetirse con filtraciones de origen desconocido en los juzgados”.

