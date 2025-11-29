atresplayer presenta Padre no hay más que uno, la serie: primeras imágenes y fecha de estreno

atresplayer, la plataforma española líder, ya tiene fecha de estreno para Padre no hay más que uno, la serie. La ficción llegará a la plataforma de Atresmedia el próximo 25 de enero, con un nuevo episodio a la semana.

Además, la serie presenta sus primeras imágenes, que se han desvelado en primicia en la última edición del atresplayer Day, celebrado en Gran Canaria. Durante varios días, la isla se ha transformado en el epicentro del entretenimiento español con mesas redondas, presentaciones exclusivas, preestrenos y grandes anuncios que reafirman el compromiso de Atresmedia con el sector.

Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández en Padre no hay más que uno, la serie | atresplayer

Creada por Inés de León, Padre no hay más que uno, la serie es una comedia hilarante, repleta de caos familiar, ocurrencias disparatadas y momentos entrañables. Nos presenta a la familia Vicho Vaello, formada por Daniel Pérez Prada, en el papel de Mateo, el padre de familia, y Mariam Hernández como Helena, su mujer.

Imagen de Padre no hay más que uno, la serie | atresplayer

El matrimonio vivirá numerosas aventuras familiares junto a sus hijos Claudio Gallego (Alex), Amanda Cárdenas (Teresa), Alberto Almodóvar (Luis), Naia de las Heras (Carola) y Olivia Cahen (Bea), y las abuelas, Miriam Díaz Aroca y Rosario Pardo. Con estos nuevos personajes, Padre no hay más que uno amplía su particular universo.

Coescrita por Raúl Navarro, quien también codirige junto a Inés, y Juan Manuel de Vega, Padre no hay más que uno, la serie es una producción de Bowfinger International Pictures en asociación con Sony Pictures International Productions, y con la participación de Atresmedia y Prime Video. La producción ejecutiva ha corrido a cargo de Mª Luisa Gutiérrez y Álvaro Ariza.

Imagen de Padre no hay más que uno, la serie | atresplayer

Así es Padre no hay más que uno, la serie

Helena y Mateo son un matrimonio con cinco hijos. Cuando a Helena le ofrecen el trabajo de su vida en la app Conchy, toda la familia decide mudarse. Mateo, con más confianza que sentido común, deja de lado su carrera para encargarse del cuidado de sus hijos, convencido de que "esto no puede ser tan difícil". Pronto descubrirá que lo es, y mucho.

Mientras Helena intenta brillar en su nueva empresa, sus hijos, descontentos con la mudanza, se organizan para sabotear este cambio de vida y poder volver a su antigua ciudad.

Imagen de Padre no hay más que uno, la serie | atresplayer

