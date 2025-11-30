Hattuç llega pisando fuerte: esta noche empieza una nueva era en la mansión Korhan

Hattuç llega como nueva esposa de Halis y entra en la mansión Korhan pisando fuerte. Tras recibir la casa en la pedida de mano, se mueve por ella como si siempre hubiera sido su dueña. Imponiendo normas, marcando su orden y dejando claro que nadie puede llevarle la contraria. Todo cambia desde su llegada y todos hablan de ella.

Esta noche se celebra la gran boda, una fiesta que Hattuç dirige a su gusto. La mansión está decorada y cada detalle lleva su sello. En medio del revuelo, Esme empuja a Suna hacia las tradiciones familiares: “La dote de tu tía ha llegado. Hay muchas cosas. Ve con ella y ayúdala. Es lo que toca”.

Ferit busca apoyo en Seyran, aferrándose a lo último que le da tranquilidad: “¿Siempre estarás a mi lado contra tu tía, verdad? Necesito esa garantía”. Pero ni siquiera él parece capaz de frenar lo que está por venir.

Gülgün tampoco puede evitar hacerse preguntas: “¿Alguna vez nos pasará algo bueno, Seyran? ¿Tendremos días felices?”. Seyran lo ve claro y le dice: “Entonces, Hattuç era una invitada. Ahora, se ha convertido en la dueña de la casa”.

La cuenta atrás continúa, los nervios aumentan y todo apunta a que esta boda será el inicio de una nueva etapa para todos en la mansión.