Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance | A las 22 horas

Hattuç llega pisando fuerte: esta noche empieza una nueva era en la mansión Korhan

Nada más llegar, Hattuç deja claro que viene a mandar. Cambia las normas y convierte la mansión en su territorio. Y esta noche, con la boda, todo da un giro definitivo.

Hattuç llega pisando fuerte: esta noche empieza una nueva era en la mansión Korhan

Publicidad

Hattuç llega como nueva esposa de Halis y entra en la mansión Korhan pisando fuerte. Tras recibir la casa en la pedida de mano, se mueve por ella como si siempre hubiera sido su dueña. Imponiendo normas, marcando su orden y dejando claro que nadie puede llevarle la contraria. Todo cambia desde su llegada y todos hablan de ella.

Esta noche se celebra la gran boda, una fiesta que Hattuç dirige a su gusto. La mansión está decorada y cada detalle lleva su sello. En medio del revuelo, Esme empuja a Suna hacia las tradiciones familiares: “La dote de tu tía ha llegado. Hay muchas cosas. Ve con ella y ayúdala. Es lo que toca”.

Ferit busca apoyo en Seyran, aferrándose a lo último que le da tranquilidad: “¿Siempre estarás a mi lado contra tu tía, verdad? Necesito esa garantía”. Pero ni siquiera él parece capaz de frenar lo que está por venir.

Gülgün tampoco puede evitar hacerse preguntas: “¿Alguna vez nos pasará algo bueno, Seyran? ¿Tendremos días felices?”. Seyran lo ve claro y le dice: “Entonces, Hattuç era una invitada. Ahora, se ha convertido en la dueña de la casa”.

La cuenta atrás continúa, los nervios aumentan y todo apunta a que esta boda será el inicio de una nueva etapa para todos en la mansión. No te pierdas Una nueva vida, esta noche a las 22.00 horas en Antena 3. Y si no quieres esperar más, adelántate ya a la emisión en atresplayer.

Kazim

Kazim humilla a Ferit y le demuestra que Seyran ya no lo quiere: "Mi hija solo quiere ser feliz"

Antena 3» Series» Una nueva vida» Avances

Publicidad

Series

Hattuç llega pisando fuerte: esta noche empieza una nueva era en la mansión Korhan

Hattuç llega pisando fuerte: esta noche empieza una nueva era en la mansión Korhan

Delia Márquez en el Capítulo 447 de Sueños de Libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Delia llegará a casa de la Reina y lo revolucionará todo

Octavio

La vida de Octavio, en grave peligro en los próximos capítulos de La Encrucijada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, confundida, duda si Cloe empieza a sentir algo por ella
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, confundida, empieza a dudar si Cloe siente algo por ella

La emoción invade a los actores de Las hijas de la criada antes de su estreno: "Es el mayor regalo que me ha pasado nunca"
Gran elenco

La emoción invade a los actores de Las hijas de la criada antes de su estreno: "Es el mayor regalo que me ha pasado nunca"

David y Amanda
A las 22.50 horas

“Su pulmón no funciona, no puede aguantar mucho”: Octavio enfrenta su momento más crítico en La Encrucijada

En los próximos capítulos, la salud del empresario pende de un hilo, y las previsiones médicas no son muy favorecedoras.

Así comienza Las hijas de la criada: Inés y Renata se ponen de parto al mismo tiempo en el pazo Espíritu Santo
Avance

Así comienza Las hijas de la criada: Inés y Renata se ponen de parto al mismo tiempo en el pazo Espíritu Santo

Dos bebés están a punto de llegar al mundo de manera muy diferente y sin saber que tienen algo en común que marcará sus vidas.

Guillermo Barrientos y Javier Beltrán

Guillermo Barrientos y Javier Beltrán explican el nuevo negocio de los Merino en Sueños de libertad

Samantha Siqueiros y Candela Márquez

Candela Márquez y Samantha Siqueiros arrasan en La Encrucijada: su pasado en Velvet que pocos recuerdan

"Miedo me da": los protagonistas de Las hijas de la criada se mojan en un juego de preguntas exprés antes de su gran estreno

"Miedo me da": los protagonistas de Las hijas de la criada se mojan en un juego de preguntas exprés antes de su gran estreno

Publicidad