Feijóo: "La prostitución y chistorras son dos elementos esenciales que perseguirán a Sánchez toda trayectoria"

Alberto Núñez Feijóo se sienta hoy en el plató de ‘Espejo Público’ para una entrevista que aterriza con la política nacional al rojo vivo.

Su intención es responder a las preguntas de Susanna Griso con tres asuntos en primer plano: la petición del PP para que Pedro Sánchez comparezca en el Senado por el caso Koldo, el ya célebre “Ánimo, Alberto” que el presidente le lanzó en el Congreso y las palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre el aborto, “que se vayan a abortar a otro lado”, que han agitado el debate sanitario y jurídico en Madrid.

Como prólogo a la entrevista, Feijóo dejó su propia réplica durante la recepción del 12 de Octubre. Preguntado por el dardo de Sánchez, el líder del PP aseguró sentirse “animado” por contraste con el entorno del presidente: “Estoy animado porque mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel”. El comentario llega en la antesala de una semana en la que la oposición busca apretar el acelerador de la fiscalización parlamentaria y blindar su ofensiva en la Cámara Alta.

En el plató, se espera que Feijóo detalle la estrategia del PP para la comisión del Senado, concrete su posición ante la polémica sanitaria en la Comunidad de Madrid y fije prioridades inmediatas en economía y gobernabilidad. La entrevista pretende, además, despejar cómo encara el partido las próximas votaciones clave y qué perímetro de alianzas está dispuesto a transitar.

Además, Feijóo abordará cómo gestiona el PP el clima de tensión institucional y el bloqueo parlamentario. Además de su hoja de ruta inmediata: prioridades económicas, calendario de iniciativas y su disposición a negociar reformas de Estado. La expectativa pasa por escuchar si mantiene, matiza o ensancha su estrategia de acuerdos, y cómo condiciona esa arquitectura cualquier votación relevante en la Cámara.

Sobre Gaza

En el plató, el presidente del PP ha sostenido que “el gobierno ha pasado del no a la guerra al no a la paz” y ha enmarcado esa idea en la reacción del Gobierno al galardón de Oslo: “Ha pasado con la negación obtusa y antidemocrática del gobierno español de no felicitar por el nobel de la paz a María Corina Machado”.

Feijóo ha atribuido esa postura a vínculos con Caracas: “Hay intereses entre Zapatero, Sánchez y Madruro, posiblemente económicos, y eso significa que el gobierno no tiene libertad y por eso no puede felicitar a María Corina Machado”. Y ha recordado el marco competencial: “La política exterior es una competencia exclusiva del gobierno de España”.

12-O y la ausencia de Abascal

El dirigente popular también ha afeado la inasistencia del líder de Vox al desfile de la Fiesta Nacional: “Tengo muy claro que el dia de la hispanidad hay que estar con el jefe del estado y con el Ejército español. Quién no ha venido tendrá que explicarlo, si estaban los cargos institucionales de Vox”.

En esa línea, ha subrayado: “El líder de vox se ausenta de un acto importante de reconocimiento a los soldados que pertenecen a los ejércitos de España. El rey no era quien hacía ese acto, él asistía y presidía el acto”.

Caso Koldo y respeto institucional

Sobre el calendario judicial, Feijóo ha señalado: “El juicio oral empieza a principios de noviembre en el mismo Tribunal Supremo donde el fiscal se dirigió a los magistrados que le van a juzgar hablando de ilegalidad, es decir, un hombre dando clases de legalidad a los magistrados”.

Además, ha explicado que su petición sobre la comisión de investigación viene de: “El encarcelado es Santos Cerdán, secretario de organización, la persona que se vuelve a sentar ante el tribunal supremo, el señor Ábalos, el señor koldo, la familia del presidente. Todo el nexo de unión es el señor Sánchez, ya no nos queda más remedio que preguntar. Sobre todo después de conocer que se utilizan jergas como Chistorras, lechugas y soles para hablar del dinero que se da en la Sede de Ferraz y que ese dinero se dedica a la prostitucion".

Y añade: "La prostitución y las chistorras son dos elementos que le van a perseguir toda la vida".

Respuesta al “Ánimo, Alberto”

El líder del PP también ha replicado al comentario de Pedro Sánchez en el Congreso: “A mi me dan igual sus desconsideraciones, después de como trata a sus ministros, presidentes autonómicos a los que llama petardos, impresentables… comprenderá que me da igual lo que diga porque queda registrado la falta de respeto a las instituciones, al Congreso de los diputados, la desconsideración a la comisión de investigación del Senado donde es la primera vez que un presidente del gobierno tiene que ser investigado por ella donde se investiga la corrupción que investiga a su entorno personal, a su partido y su entorno, eso sí me duele ya que supone una polarización de la vida política y un desprecio a las instituciones, eso me molesta”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com