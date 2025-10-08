Feijóo cita a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado: "Usted está tan pringado como ellos", streaming en directo

El Congreso ha vivido este miércoles un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tras conocerse los nuevos detalles del informe de la UCO en el caso Ábalos. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han protagonizado un cara a cara.

En su intervención Feijóo ha calificado a Sánchez de "patético". El líder del PP ha acusado al presidente de estar "tan pringado como ellos", en alusión a los casos que afectan a su entorno y ha hecho un repaso a los casos de corrupción que lo rodean.

"Queremos abolir la prostitución y su Gobierno ha vivido de ella", ha señalado. Además, ha reprochado la existencia de "295 cuentas bancarias del PSOE sin incluir en su contabilidad en 2020". El popular ha insistido en que "es imposible haber delinquido sin usted".

El presidente del Partido Popular ha anunciado que Sánchez será "citado en la comisión de investigación del Senado. Está obligado a decir la verdad".

Dos iniciativas clave

El Congreso de los Diputados vota hoy dos iniciativas clave para el Gobierno, como son la convalidación del decreto sobre el embargo de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible.

El voto de Podemos podría hacer decaer ambas normas. Todas las miradas están puestas en los cuatro diputados de la formación que lidera Ione Belarra, quien ha vuelto a defender este miércoles en el Congreso su posición sobre ambos asuntos. Belarra se ha mostrado especialmente crítica con un embargo de armas que considera "fake" y un "coladero".

Negociaciones sobre la ley de movilidad sostenible

La aprobación de la ley de movilidad sostenible, de la que depende la llegada a España de 10.000 millones de fondos europeos, es un asunto en el que Podemos ha comunicado que están abiertos a negociar, no así en el caso del decreto sobre el embargo de armas a Israel con el objetivo de modificar el texto.

Un embargo de "máximos"

Desde el Gobierno han señalado que el decreto no está abierto en este momento a cambios, al tiempo que han subrayado que han ido todo lo lejos posible con el texto. "Es un texto de máximos" ha zanjado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante la defensa del texto en la sesión plenaria de este martes.

Una sesión en la que solo se ha debatido, pero no se ha votado finalmente la convalidación del decreto para que no coincidiera con el segundo aniversario de los atentados de Hamás.

La posibilidad que cobra más fuerza es que Podemos finalmente pudiera abstenerse en este decreto, al que ya han anunciado su voto a favor otros socios de investidura como ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Junts, aunque la formación de Carles Puigdemont ha dudado sobre si es el momento adecuado, con las negociaciones de paz en curso.

El PP no ha adelantado qué harán sus diputados y Vox ya ha anunciado que votará en contra

Las votaciones tendrán lugar pasadas las 18.00 horas, pero antes el pleno del Congreso habrá vuelto a vivir el tradicional cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien previsiblemente sacará a colación el último informe de la UCO sobre José Luis Ábalos.

Sánchez contestará además a preguntas del BNG sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos con Galicia y del PNV sobre las propuestas en materia de sanidad que le ha trasladado el Gobierno vasco.

La respuesta de España a la actuación de Israel respecto a la Global Sumud Flotilla, la política migratoria o la presentación de los presupuestos generales del Estado son otras de las cuestiones sobre las que responderán los ministros durante la sesión de control al Gobierno.

