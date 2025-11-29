Antena 3 LogoAntena3
“¡Me encanta!”: más de 15.000 euros se lleva esta concursante con un solo panel

Elena no se lo ha podido montar mejor, resuelve el panel con palabra oculta y consigue 15.100 eurazos.

“¡Me encanta!”: más de 15.000 euros se lleva esta concursante con un solo panel

La ruleta noche no deja de sorprender, los concursantes salen con marcadores con mucho dinero. Elena ya lo había advertido: “Este panel me encanta”, haciendo referencia al panel con palabra oculta, en el que el concursante que lo resuelve debe adivinar la palabra que hay detrás del panel para sumar 2.000 euros más a su marcador.

La concursante no se lo podía creer, los nervios han estado presentes durante todo el panel, con tiradas muy justas. La última tirada ha estado a un paso del pierde turno, pero ha conseguido zafarse.

“Ahora hay que contestar a esta superdifícil pregunta”, ha dicho sarcásticamente Jorge Fernández después de que Elena acertase el panel. La descripción estaba bastante clara, pero los nervios siempre pueden jugar una mala pasada. Aún así ha conseguido descifrar la palabra y sumar 2.000 euros a los 13.100 que había acumulado previamente.

Un panel espectacular con un premio gigante. ¡Qué momentazo!

‘Será porque te amo’, todo el mundo a bailar con este temazo italiano

Un premio de más de 11.000 euros, ¡sin tirar de la ruleta!

Jorge Fernández comenta un problema muy común: “Eso es casi imposible”
Jorge Fernández comenta un problema muy común: “Esto es casi imposible”

Pablo Motos se cuela en la primera Semifinal de La Voz gracias a Eva González
Momentazo

Pablo Motos se cuela en la primera Semifinal de La Voz gracias a Eva González

Malú y Yatra
Primeras Semifinales

Malú y Yatra bromean sobre su relación: "Tenemos que aclarar los rumores"

Los coaches han demostrado mucha química y eso ha despertado ciertos cotilleos en las redes sociales.

Adicta a las compras
Se sincera

Belén, adicta a las compras: "Un día me gasté 3.000 euros y vomité de la ansiedad que tenía"

Llegaba a gastarse 3.000 euros en un día para sentirse mejor consigo misma. Una sensación que le calmaba el vacío emocional que sentía y por la que tuvo que ponerse en manos de profesionales.

Las bonitas palabras de Eva González a Mika: "En este programa soñábamos con tenerte a ti"

Las bonitas palabras de Eva González a Mika: "En este programa soñábamos con tenerte a ti"

Patricia Conde, concursante de El Desafío: “Era esto o echarme novio”

Patricia Conde, concursante de El Desafío: “Era esto o echarme novio”

Yatra

Yatra cuenta sus primeros pasos en la música: "Yo de pequeño no quería ser cantante"

