“¡Me encanta!”: más de 15.000 euros se lleva esta concursante con un solo panel

La ruleta noche no deja de sorprender, los concursantes salen con marcadores con mucho dinero. Elena ya lo había advertido: “Este panel me encanta”, haciendo referencia al panel con palabra oculta, en el que el concursante que lo resuelve debe adivinar la palabra que hay detrás del panel para sumar 2.000 euros más a su marcador.

La concursante no se lo podía creer, los nervios han estado presentes durante todo el panel, con tiradas muy justas. La última tirada ha estado a un paso del pierde turno, pero ha conseguido zafarse.

“Ahora hay que contestar a esta superdifícil pregunta”, ha dicho sarcásticamente Jorge Fernández después de que Elena acertase el panel. La descripción estaba bastante clara, pero los nervios siempre pueden jugar una mala pasada. Aún así ha conseguido descifrar la palabra y sumar 2.000 euros a los 13.100 que había acumulado previamente.

Un panel espectacular con un premio gigante. ¡Qué momentazo!