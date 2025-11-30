Consumidores indignados ante la reduflación: "Es un timo, pagas lo mismo, pero viene muchísimo menos producto"

La reduflación ha desatado una nueva ola de molestia entre los consumidores, quienes descubren que muchos productos mantienen su precio mientras disminuye su cantidad. Fotografías y comparaciones virales muestran cómo los envases aparentan ser los mismos, pero ofrecen menos de lo habitual.

Cristina Grande, por ejemplo, es una de las consumidoras que denuncia esta situación. "Pone que vienen los mismos gramos pero es mentira, es todo aire", nos cuenta, "pasa mucho con los productos para la lavadora".

En casos como el de Cristina, que es madre de familia, la reduflación supone un gran gasto: "Es un timo, viene muchísimo menos producto".

Asociaciones de consumidores piden medidas claras para frenar estas prácticas y mejorar la información al público. En medio de la incertidumbre, crece la sensación de que las marcas están aprovechando la situación para recortar sin avisar.