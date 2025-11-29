Antena 3 LogoAntena3
MEJORES MOMENTOS | 29 DE NOVIEMBRE

Jorge Fernández comenta un problema muy común: “Esto es casi imposible”

María ha resuelto el panel tras muchos rebotes, a pesar de los grandes marcadores de sus compañeros.

El panel ha estado muy interesante hasta el final, empezando con un marcador muy bueno por parte de Elena, quien ha acumulado mucho dinero, pero ha tenido que ceder el turno tras una mala tirada.

Edu ha tenido un poco más de suerte, pese a que también ha perdido el turno, ha recuperado un comodín y ha conseguido llevarse el Me lo quedo. Además, ha sabido mantener la calma y no malgastarlo de primeras para coger el dinero de su compañera.

El turno de María ha sido menos abundante de dinero, pero ha sido la única que ha conseguido sumar algo a su marcador. El panel ha desvelado la frase y Jorge Fernández ha dejado claro que es imposible, haciendo referencia a organizar un plan y que todos tus amigos te respondan. “Con la edad más” ha matizado el concursante.

“¡Me encanta!”: más de 15.000 euros se lleva esta concursante con un solo panel

‘Será porque te amo’, todo el mundo a bailar con este temazo italiano

Un premio de más de 11.000 euros, ¡sin tirar de la ruleta!

MEJORES MOMENTOS | 29 DE NOVIEMBRE

Pablo Motos se cuela en la primera Semifinal de La Voz gracias a Eva González
Momentazo

Malú y Yatra
Primeras Semifinales

Malú y Yatra bromean sobre su relación: "Tenemos que aclarar los rumores"

Los coaches han demostrado mucha química y eso ha despertado ciertos cotilleos en las redes sociales.

Adicta a las compras
Se sincera

Belén, adicta a las compras: "Un día me gasté 3.000 euros y vomité de la ansiedad que tenía"

Llegaba a gastarse 3.000 euros en un día para sentirse mejor consigo misma. Una sensación que le calmaba el vacío emocional que sentía y por la que tuvo que ponerse en manos de profesionales.

Las bonitas palabras de Eva González a Mika: "En este programa soñábamos con tenerte a ti"

Las bonitas palabras de Eva González a Mika: "En este programa soñábamos con tenerte a ti"

Patricia Conde, concursante de El Desafío: “Era esto o echarme novio”

Patricia Conde, concursante de El Desafío: “Era esto o echarme novio”

Yatra

Yatra cuenta sus primeros pasos en la música: "Yo de pequeño no quería ser cantante"

