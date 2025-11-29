Jorge Fernández comenta un problema muy común: “Esto es casi imposible”

El panel ha estado muy interesante hasta el final, empezando con un marcador muy bueno por parte de Elena, quien ha acumulado mucho dinero, pero ha tenido que ceder el turno tras una mala tirada.

Edu ha tenido un poco más de suerte, pese a que también ha perdido el turno, ha recuperado un comodín y ha conseguido llevarse el Me lo quedo. Además, ha sabido mantener la calma y no malgastarlo de primeras para coger el dinero de su compañera.

El turno de María ha sido menos abundante de dinero, pero ha sido la única que ha conseguido sumar algo a su marcador. El panel ha desvelado la frase y Jorge Fernández ha dejado claro que es imposible, haciendo referencia a organizar un plan y que todos tus amigos te respondan. “Con la edad más” ha matizado el concursante.